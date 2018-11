Mazowiecki Sulejówek jest dziś Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Zapraszamy Was na specjalne wydanie naszego cyklu, na dzień przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Żółto-niebieskie miasteczko RMF FM znajdziecie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Sulejówku / Urząd Miasta Sulejówek /

W czasie naszej wizyty w Sulejówku zajrzymy do Dworku Milusin. Właśnie tam Józef Piłsudski zamieszkał w 1923 roku. Odwiedzimy Willę Bzów, gdzie zgromadzonych jest kilka tysięcy pamiątek po marszałku. W sobotę, wyjątkowo będzie można je zobaczyć. Znajduje się tam między innymi specjalna kolekcja szabel. Poza tym wybierzemy się na spacer do jednego z największych parków na Mazowszu - Parku Glinianki.

Symboliczne zawieszenie wiechy

Będziemy też przyglądać się wyjątkowej uroczystości. W samo południe w Sulejówku zawieszona zostanie symboliczna wiecha. To oznacza symboliczne zakończenie prac konstrukcyjnych nowego, nowoczesnego budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego. To wszystko wydarzy się nieprzypadkowo 10 listopada, w setną rocznicę powrotu Józefa Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy.

W sobotę goście wejdą na teren kompleksu historyczną ścieżką znajdującą się na terenie zrewitalizowanego ogrodu historycznego otaczającego dworek "Milusin". Podczas uroczystości zaprezentowany zostanie parter dworku wyposażony w zabytkowe umeblowanie, w tym odzyskane w 2015 roku meble pochodzące z salonu rodziny Piłsudskich. Będzie okazja także, aby zobaczyć zabytkowy, wyremontowany budynek "Willi Bzów". Zaprezentowana zostanie wystawa darów pozyskanych przez Muzeum.

Możemy zobaczyć tu między innymi buławę pierwszego marszałka Polski. Gdy uświadomimy sobie, że jest to pierwsza buława zwycięskiego wodza naczelnego od czasów odsieczy wiedeńskiej i czasów Jana III Sobieskiego, to dopiero daje skalę i umiejscowienie w historii. Tu jest mnóstwo darów i przedmiotów, które ludzie z serca ofiarowywali, choćby komplet orderów - podkreśla profesor Grzegorz Nowik, historyk z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Polskiej Akademii Nauk.

Sulejówek, czyli "miasto Marszałka"

Sulejówek jako miasto odegrał szczególną rolę w okresie międzywojennym, kiedy swoje losy związali z nim twórcy odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego: marszałek Józef Piłsudski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj, Stanisław Grabski. Sulejówek bywa nazywany "Miastem Marszałka" ze względu na to, że właśnie tam, w Dworku "Milusin" mieszkał Józef Piłsudski - Pierwszy Marszałek Polski.

Park Glinianki fot. Waldemar Więckowski/ Stadion Miejski fot. Tomasz Tomkiewicz /Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego fot. Małgorzata Wysokińska/ Dworek Milusin fot. Edward Rejmer / Urząd Miasta Sulejówek /



W pobliżu popularnego "Milusina" znajduje się Kopiec Współtwórców Niepodległej i oryginalny pomnik Marszałka o charakterze rodzinnym. Ponadto w sąsiedztwie Dworku Milusin powstaje Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej i liczy ponad 19 tysięcy mieszkańców. Leży na trasie magistrali kolejowej Moskwa-Berlin, przy drodze krajowej nr 2 - Trakt Brzeski. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa przystanki: Sulejówek i Sulejówek - Miłosna. Od czerwca 2012 roku Szybka Kolej Miejska łączy stację Sulejówek-Miłosna z warszawskim lotniskiem Chopina.

Na znajdującym się w Sulejówku stadionie piłkarskim mającym 1240 miejsc trenowała rosyjska reprezentacja przed Euro 2012.

(nm)