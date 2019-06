Sen jest amerykański, a bajka królewska. Brytyjczycy i Amerykanie spotykają się właśnie nad Tamizą, żeby się przekonać czy ma to sens, i czy potrafią na pokaz chwycić się za rękę. Dla wielu komentatorów sen z Donaldem Trumpem jest zmorą - drażnią jego wypowiedzi o kobietach, imigrantach i muzułmanach. Przeraża wizja muru na granicy z Meksykiem i wojny handlowej, jaką prowadzi z konkurentami. Prezydent nie wierzy w zmiany klimatyczne, a dyplomacja jaką prowadzi na Twitterze w zestawieniu z klasą Korony ma się jak pieść do oka. To spektakl bacznie obserwowany po obu stronach Atlantyku.

