Za oknem temperatura coraz niższa, a to oznacza, że część osób zaczyna ogrzewać swoje mieszkania trującymi kopciuchami. Straż Miejska sprawdza czym palą warszawiacy.

/ Piotr Szydłowski / RMF FM

Zima zbliża się do nas wielkimi krokami, a to oznacza, że trzeba dogrzewać mieszkania. Niektórzy używają do tego wciąż pieców starej generacji tzw. kopciuchów, które zanieczyszczają powietrze.

Reporterka RMF FM towarzyszyła patrolowi Straży Miejskiej w Warszawie podczas kontroli jakości powietrza. Kontrola odbyła się na Białołęce.

Strażnicy, by sprawdzić czym grzeją mieszkańcy, używają smogowozu z dronem.

Zobacz jak wygląda taka kontrola.



Smogowóz sprawdza jakość powietrza RMF FM