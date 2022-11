Organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu poinformowali, że łagodzą obowiązek występowania w jednolicie białych strojach i od przyszłego roku tenisistki będą mogły grać w ciemnych spodenkach. Ma to im pomóc przezwyciężyć poczucie dyskomfortu podczas menstruacji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Organizatorzy poinformowali, że taką decyzję podjęli po rozmowach z przedstawicielami zarządzającej kobiecymi rozgrywkami organizacji WTA, producentami odzieży i środowiskiem medycznym.

Jesteśmy zobowiązani do wspierania graczy i słuchania ich opinii. Oznacza to, że od przyszłego roku kobiety i dziewczęta biorące udział w turnieju będą miały możliwość noszenia kolorowych spodenek. Mamy nadzieję, że to dostosowanie zasad pomoże zawodniczkom skupić się wyłącznie na wynikach, łagodząc potencjalne źródło niepokoju - podkreśliła w oświadczeniu dyrektor generalna All England Club, Sally Bolton.

W Anglii od pewnego czasu trwa debata na temat zapewnienia kobietom-sportowcom jak największego komfortu. Ostatnio Manchester City poinformował, że od nowego sezonu 2023/24 zawodniczki ze względów higieniczno-estetycznych nie będą występować w białych spodenkach.