Rozstawiony z numerem 14. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Wrocławianin pokonał na otwarcie włoskiego tenisistę Lorenzo Musettiego 6:4, 7:6 (7-5), 6:1.

Hubert Hurkacz / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Spotkanie zajmującego 18. miejsce w rankingu ATP Hurkacza z 63. w tym zestawieniu Musettim zaczęło się z czterogodzinnym opóźnieniem spowodowanym deszczem.

Rewanż Polaka

24-letni Polak zrewanżował się młodszemu o pięć lat rywalowi za ich jedyny aż do teraz pojedynek. W maju trafili na siebie na otwarcie w Rzymie - wrocławianin skreczował przy stanie 4:6, 0:2 dla Włocha. Potem przyznał, że ostatnie tygodnie kosztowały go sporo sił i tego dnia już mu ich nie starczyło. W kolejnych startach również mu się nie wiodło w singlu - łącznie przegrał pięć ostatnich meczów.



W pierwszym secie długo obaj dobrze pilnowali własnego podania. Polak był stroną dominującą, grał bardziej ofensywnie. Punktował też bezpośrednio dzięki serwisowi. Przełamanie na wagę zwycięstwa w tej partii zanotował w ostatnim gemie, wykorzystując drugą możliwą okazję.



Hurkacz słabiej zaczął kolejną odsłonę - już na wstępie cztery razy był o punkt od straty "breaka". Wyszedł z opresji, a potem toczyła się walka "gem za gem". Zarówno jeden, jak i drugi gracz dużo ryzykowali, a po stronie wrocławianina pojawiło się znacznie więcej niewymuszonych błędów niż we wcześniejszej fazie meczu. Musetti z kolei zaczął lepiej serwować. Do wyłonienia zwycięzcy w tej odsłonie potrzebny był tie-break. W nim kluczowy okazał się fragment przy stanie 2-2, gdy wyżej notowany z zawodników odskoczył na trzy punkty, a potem już zachował prowadzenie do końca.



W trzecim secie mecz zrobił się dość jednostronny. Polak się rozluźnił, a Włoch znów pomagał mu własnymi błędami. Wrocławianin wypracował przewagę 4:0, a w dalszej części meczu oddał rywalowi zaledwie jednego gema.

O awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju, na której zatrzymał się w poprzedniej edycji dwa lata temu (ubiegłoroczna została odwołana z powodu pandemii COVID-19), zmierzy się z Finem Emilem Ruusuvuorim lub Amerykaninem Marcosem Gironem.



Wynik meczu 1. rundy singla:



Hubert Hurkacz (Polska, 14) - Lorenzo Musetti (Włochy) 6:4, 7:6 (7-5), 6:1.