Kamil Stoch zdobył w Zakopanem tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Drugi był Piotr Żyła, a trzeci Paweł Wąsek. Mistrzynią Polski została Nicole Konderla (AZS AWF Katowice). Druga była Kinga Rajda, a trzecia Anna Twardosz.

Zwycięzca mistrzostw Polski w skokach narciarskich Kamil Stoch na podium w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Stoch wyprzedził Żyłę przewagą 5,1 pkt, uzyskując za skoki 133,5 i 137,5 m łączną notę 313,3 pkt. Żyła otrzymał 308,2 pkt (130 i 141 m), a trzeci Wąsek 304,2 pkt (137 i 134).

Na Wielkiej Krokwi rywalizowało 45 zawodników z dziewięciu klubów oraz poza konkursem czterech reprezentantów Kazachstanu.



To były trudne zawody, bo poziom był naprawdę wysoki. Oddałem solidne skoki, z których bardzo się cieszę, bo przypilnowałem pozycji najazdowej, z którą ostatnio bywało różnie. Jest jeszcze sporo do poprawki, ale ogólnie jestem zadowolony - podsumował Stoch.



Żyła w swoim stylu ocenił start w Zakopanem: W pierwszym zawaliłem. W drugim mogło być dalej, ale przynajmniej nie zepsułem lądowania.



Wąsek z optymizmem patrzy na kolejne starty. Ten medal to wielka radość, tym bardziej, że jest wynikiem mojej pracy. Mam nadzieję, że teraz będę już tylko szedł w górę.



Z występu cieszył się też Kubacki, który konkurs zakończył na piątym miejscu. Szału nie było, ale dzisiejsze skoki to był według mnie duży krok naprzód. Obie próby dalekie od ideału, ale jednak widzę pewien postęp - podkreslił zawodnik zakopiańskiego TS Wisła.



Wywalczonego przed rokiem w Wiśle miał bronić Tomasz Pilch, jednak z powodu choroby zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego nie wystąpił w Zakopanem.



Konkurs, który obserwowało kilkuset kibiców, rozegrano w bardzo dobrych warunkach śniegowych, skoczkom nie dokuczały też zapowiadane wcześnie przez synoptyków porywy wiatru.



Przed skoczkami teraz chwila świątecznego oddechu przed 70. Turniejem Czterech Skoczni. Sztab szkoleniowy zdecydował, że w Oberstdorfie wystartują: Stoch, Żyła, Wąsek, Kubacki, Stękała i Wolny.



Konderla najlepsza wśród pań

Medalistki mistrzostwa Polski w skokach narciarskich (od lewej): Kinga Rajda, Nicole Konderla i Anna Twardosz / Grzegorz Momot / PAP



W konkursie pań wzięło udział siedem zawodniczek. Rywalizacja o mistrzostwo toczyła się między dwiema zawodniczkami AZS AWF Katowice. Nicole Konderla i Kinga Rajda nie dały pokonać się broniącej tytułu wywalczonego przed rokiem na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Kamili Karpiel (AZS Zakopane), która ostatecznie zakończyła konkurs na czwartym miejscu.

Pierwszy skok (117 m) był naprawdę bardzo dobry, drugi już trochę gorszy (109,5) ale naprawdę bardzo się cieszę, bo to mój pierwszy tytuł - nie kryła radości Konderla.