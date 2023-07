Wejście na podium z Bartkiem było poruszającym momentem. Nie chciałem z nim tam iść, bo to on jest kapitanem i najważniejszą osobą w naszej grupie. Bartek zaciągnął mnie jednak na to podium, za co mu naprawdę dziękuję. Bardzo miło z jego strony, że mogłem razem z nim jako pierwszy ten puchar podnieść. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Bardzo doceniam to, jakim Bartek jest człowiekiem - mówił zaraz po ceremonii Aleksander Śliwka.