FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, żąda natychmiastowego zakończenia sezonu Tauron 1. Ligi mężczyzn. Ma się to stać niezwłocznie, czyli w trakcie rozgrywania wielkiego finału. FIVB zagroziła poważnymi sankcjami w przypadku niezastosowania się do tej jej prośby. Sankcje mają objąć polską federację, kluby i zawodników drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Sprawa jest o tyle istotna, że rozgrywki Tauron 1. Ligi mają wyłonić klub, który w przyszłym sezonie zagra w PlusLidze – jednej z najsilniejszych lig siatkarskich świata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To psucie sportowej rywalizacji o ogromną stawkę, jaką jest awans do PlusLigi. W poprzednich sezonach nie było takich ograniczeń ze strony FIVB. Przed rokiem rozgrywki zakończyły się 26 maja, fazą play-out PlusLigi. Zresztą w tym sezonie dopiero 20 maja grany jest finał Ligi Mistrzów, naprawdę trudno więc zrozumieć stanowisko FIVB - mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Spółka wysłała w tej sprawie notę protestacyjną do władz FIVB. Prezes nie precyzuje jednak, dlaczego międzynarodowa federacja postawiła takie żądanie. Spółka zaznacza, że prowadzi rozgrywki napędzające światową siatkówkę, PlusLigę i jej zaplecze, i domaga się, by nie były one dyskryminowane i coraz bardziej ograniczane czasowo.

Kto walczy o awans do PlusLigi?

W finale na zapleczu Plus Ligi o awans do prestiżowych rozgrywek walczy MKS Będzin oraz Exact Systems Norwid Częstochowa. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 1:1.

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że żadna z tych drużyn nie zgłaszała uwag, co do terminów rozgrywania wielkiego finału. Kolejne mecze miały być rozgrywane 18 i 21 maja, ewentualnie 24 maja.

Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko / Łukasz Gągulski / PAP

FIVB o warunkowym przedłużeniu sezonu

FIVB przysłała pismo do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zgadzając się jedynie na warunkowe przedłużenie sezonu do pierwszego z tych terminów.

Jeśli polska strona się nie podporządkuje, grożą jej poważne sankcje. Mogą one objąć PZPS, kluby oraz zawodników - wliczając wysokie kary finansowe, jak i potencjalny zakaz transferowy czy dyskwalifikacje!

To szokujące działanie, które bezpośrednio wpływa na rywalizację finałową w Tauron 1. Lidze. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w czym i w jaki sposób FIVB przeszkadza, że na zapleczu PlusLigi, na drugim poziomie rozgrywkowym, mecze rozgrywane są maksymalnie do 24 maja. Próbowaliśmy tłumaczyć, prosiliśmy o pośrednictwo PZPS, Telewizję Polsat, która przecież relacjonuje finały Tauron 1. Ligi i jest ważnym partnerem FIVB, ale bez skutku. Nie możemy sobie pozwolić na narażanie klubów na kary i zakaz transferowy, będziemy zmuszeni skrócić rywalizację w finale, by tego uniknąć. Taka decyzja zapadła, poinformowaliśmy naszych finalistów, a jako prezesowi jest mi bardzo przykro, że w zawodowej siatkówce w ogóle możemy rozmawiać o takiej sytuacji - mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.