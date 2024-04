Piłkarze pierwszoligowej Wisły Kraków awansowali do finału Pucharu Polski. Czy jednak jej kibice będą mogli pojawić się w zorganizowanej grupie 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie? Prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski zapowiedział, że jeśli nie, to odda mecz z Pogonią Szczecin walkowerem.

Zawodnicy Wisły Kraków po zwycięskim meczu półfinałowym z Piastem Gliwice / Art Service / PAP

9 listopada 2022 roku Wisła rozgrywała w Lublinie spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Motorem. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0, ale fani gości w pewnym momencie odpalili środki pirotechniczne i rzucili na murawę kilkanaście rac. Za to Komisja Dyscyplinarna PZPN ukarała klub zakazem wyjazdowym dla zorganizowanej grupy kibiców na dwa mecze Pucharu Polski. Kara ta wciąż obowiązuje, gdyż w obecnej edycji tych rozgrywek krakowski zespół wszystkie spotkania rozgrywał na swoim stadionie.

Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski gospodarzem spotkania finałowego jest zwycięska z drużyna z pierwszej wylosowanej pary, czyli w tym przypadku Pogoń Szczecin. Gospodarz finału ma m.in. prawo do wyboru swojego pierwszego kompletu strojów i szatni, z której korzysta reprezentacja Polski.

Organizatorem finałowego meczu jest PZPN, który odpowiada za dystrybucję biletów. Obydwa kluby otrzymują jednak do rozprowadzenia po około 10 tysięcy wejściówek na sektory za bramkami. Czy Wisła otrzyma taką pulę?



Królewski rozmawiał z Kuleszą

Prezes Królewski w wypowiedzi bezpośrednio po zakończeniu spotkania z Piastem poinformował, że rozmawiał z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą o możliwości zawieszenia kary.

Powiedział, żebym w razie awansu złożył pismo, ale myślę, że to jest oczywiste, iż kibice Wisły pojadą na finał. Nie wyobrażam sobie, by było inaczej, bo byłoby to już totalnie nie fair - podkreślił Królewski.

Wisła może powoływać się w tym przypadku na precedens z 2017 roku, gdy zawieszono wykonanie podobnej kary dla kibiców Lecha Poznań i mogli oni wejść na finał PP z Arką Gdynia.

Prezes Wisły mówi o walkowerze: Nie ustąpię

Królewski jest do tego stopnia zdeterminowany, aby załatwić pozytywnie tę sprawę, że zagroził oddaniem finału walkowerem, w przypadku niewpuszczenia kibiców Wisły.

Jeśli kibice Wisły Kraków nie zostaną wpuszczeni na Stadion Narodowy, klub Wisła Kraków odda mecz walkowerem. Nikt z osób zatrudnionych w klubie nie zjawi się tego dnia na meczu - przekazał.

W czwartek powtórzył to jeszcze dobitniej: "Piłkę robimy dla kibiców. Nie ustąpię. Niezależnie od straty finansowej, sportowej i innej. Ten klub współfinansują kibice. Nie jedziemy na Stadion Narodowy bez nich".

Jest reakcja Kuleszy

Na odpowiedź prezesa PZPN nie trzeba było długo czekać. Kulesza stara się studzić emocje.

"Jarek, rozmawialiśmy na temat kibiców już wczoraj, kiedy zadzwoniłem do Ciebie z gratulacjami. Powtarzam: Wisła Kraków może liczyć na otwartość ze strony PZPN. Musimy jednak działać w granicach obowiązujących procedur formalnych. Jeżeli złożycie odpowiedni wniosek, to gwarantuję, że zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawiedliwie oceniony" - napisał w mediach społecznościowych szef związku.