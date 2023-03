Lionel Messi został trzecim piłkarzem w historii, który przekroczył granicę 100 bramek w drużynie narodowej. W meczu z Curacao, wygranym przez Argentynę 7:0, strzelił trzy gole i ma ich na koncie 102.

Lionel Messi / JUAN IGNACIO RONCORONI / PAP/EPA

Kibice spodziewali się, że Messi w tym spotkaniu strzeli setnego gola dla drużyny aktualnych mistrzów świata. Uczynił to w 20. minucie. Kolejne bramki dołożył w 33. i 38.

Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Argentyny, wyprzedzając Gabriela Batistutę - 56 trafień i Sergio Aguero - 41.

Dzięki temu Messi został też trzecim piłkarzem w historii, który przekroczył granicę 100 bramek w drużynie narodowej. Więcej zdobyli tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 122 oraz Irańczyk Ali Daei - 109.

Pozostałe gole w tym spotkaniu strzelili: Nicolas Gonzalez (22), Enzo Fernandez (34), Angel Di Maria (78-karny) i Gonzalo Montiel (87).

Podobnie jak w ubiegły czwartek po wygranym 2:0 meczu z Panamą, kibice "Albicelestes" znów mieli okazję nacieszyć się zdobytym przez reprezentację na mundialu w Katarze Pucharem Świata. Messi podniósł go i odśpiewał "Muchachos", hymn reprezentacji.

Była to dla Messiego ostatnia chwila upojenia przed powrotem do codziennego życia w Paris Saint-Germain. Bezpośrednio po meczu odleciał prywatnym samolotem z lotniska w Santiago del Estero bezpośrednio do Francji.

Na liście najlepszych strzelców reprezentacji narodowych jest również Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zajmuje obecnie dziewiąte miejsce - 78 goli.

Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji narodowej (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

122 - Cristiano Ronaldo* (Portugalia) od 2003 roku

109 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

102 - Lionel Messi* (Argentyna) od 2005

89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

85 - Sunil Chhetri* (Indie) od 2005

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-62

80 - Ali Mabkhout* (Zjednocznone Emiraty Arabskie) od 2009

79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80

78 - Robert Lewandowski* (Polska) od 2008

Husajn Said (Irak) 1976-90

77 - Pele (Brazylia) 1957-71

Neymar* (Brazylia) od 2010