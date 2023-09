Ważne trzy punkty w eliminacjach mistrzostw Europy, ale także pewien przełom i poprawa atmosfery wokół drużyny narodowej - taka jest stawka wieczornego meczu polskich piłkarzy z Wyspami Owczymi w Warszawie. Znamy już skład wyjściowy Biało-Czerwonych. Jest wielki powrót.

Fernando Santos podczas treningu kadry / Leszek Szymański / PAP

Polska - po porażkach z Czechami i Mołdawią oraz wygraną z Albanią - z trzema punktami jest przedostatnia w tabeli grupy E eliminacji Euro 2024.

Dziś Biało-Czerwoni powalczą o poprawienie swojego dorobku w meczu z Wyspami Owczymi. Podopieczni Fernando Santosa są zdecydowanymi faworytami tego pojedynku.

Atmosfera jest fantastyczna, wszyscy są bardzo zaangażowani. Skupiliśmy się na tych kilku treningach bardziej na kwestiach mentalnych niż piłkarskich, uznaliśmy, że to ważniejsze. Wszystko już przegadaliśmy, wyjaśniliśmy różne sprawy - powiedział Santos na konferencji prasowej.

Ankieta Jakim rozstrzygnięciem zakończy się mecz Polska - Wyspy Owcze? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jakim rozstrzygnięciem zakończy się mecz Polska - Wyspy Owcze? Wygra Polska 29% Będzie remis 16% Wygrają Wyspy Owcze 55%

głosów: 247

Na boisku przez 90, nieraz nawet 96 czy 97 minut, trzeba być skoncentrowanym i walczyć, pokazać, że mamy pasję. Tego nie może zabraknąć. Trzeba pokazać, że gramy dla kraju, dla rodaków. Jeśli to wszystko będzie, a jestem przekonany, że jutro zawodnicy to pokażą, to szansa, że wygramy jest zawsze duża. Jestem przekonany - dodał.

Wiadomo już, w jakim składzie Polacy rozpoczną to spotkanie. Santos zdecydował, że od pierwszej minuty wystąpi m.in. Grzegorz Krychowiak.

Polska: Szczęsny - Kędziora, Bednarek, Kiwior, Bereszyński - Skóraś, Krychowiak, Zieliński, Kamiński - Lewandowski i Milik.