Liverpool nie ma już zatem szans na poczwórną koronę w ostatnim sezonie pracy trenera Juergena Kloppa. Podopieczni niemieckiego szkoleniowca jednak już zdobyli Puchar Ligi, są wiceliderami ekstraklasy, a w czwartek wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Europy.

Mateusza Musiałowskiego, który w czwartek zadebiutował w barwach Liverpoolu, tym razem nie było w kadrze meczowej.

Polak obronił karnego

Chelsea prowadziła w Londynie z wiceliderem zaplecza ekstraklasy Leicester City 2:0 po trafieniach Hiszpana Marca Cucurelli (13.) i Cole'a Palmera (45+1.), a w międzyczasie Stolarczyk obronił uderzenie Raheema Sterlinga z 11 metrów. W drugiej połowie "Lisy" doprowadziły do wyrównania - najpierw samobója zaliczył Francuz Axel Disasi (51.), a później na listę strzelców wpisał się Stephy Mavididi (62.).

Taki wynik utrzymywał się do 90. minuty, ale ostatecznie to gospodarze sprawili, że do dogrywki nie doszło. Najpierw prowadzenie dał im Carney Chukwuemeka (90+2.), a wynik ustalił Noni Madueke (90+8.).

Od 71. minuty Leicester City grało w osłabieniu, bo czerwoną kartką ukarany został Callum Doyle za faul na wychodzącym na czystą pozycję Senegalczyku Nicolasie Jacksonie.