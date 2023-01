Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Barcelona wyeliminowała po rzutach karnych Betis Sewilla w półfinale turnieju o Superpuchar Hiszpanii w Rijadzie. Po dogrywce było 2:2. Polski piłkarz trafił też do siatki w serii "jedenastek" (4-2). W niedzielnym finale rywalem Katalończyków będzie Real Madryt.

Robert Lewandowski i Guido Rodriguez w trakcie meczu półfinałowego Superpucharu Hiszpanii / STR / PAP/EPA

Lewandowski jest zawieszony na trzy mecze w hiszpańskiej ekstraklasie, ale w innych rozgrywkach może występować. Swój udział w półfinałowym meczu o Superpuchar z Betisem zaakcentował mocno - w 40. minucie po jego strzale Barcelona objęła prowadzenie 1:0.

To był gol "na raty". Najpierw uderzenie Polaka zablokował obrońca, lecz piłka wróciła do Lewandowskiego, którym tym razem skierował ją do bramki.