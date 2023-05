Wielkie sukcesy Busquetsa

W ciągu 15 lat spędzonych w Barcelonie Sergio Busquets trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów (2009, 2011, 2015), zdobył osiem tytułów mistrza Hiszpanii, siedem krajowych pucharów i kilka innych trofeów, w tym trzy klubowe mistrzostwa świata. Z reprezentacji Hiszpanii był mistrzem świata (2010) i Europy (2012).

Busquets jest na najlepszej drodze do dziewiątego tytułu mistrzowskiego w Hiszpanii. Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, ma 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Atletico Madryt.

Busquets z Messim w Arabii Saudyjskiej?

Według mediów Busquets być może będzie kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra już m.in. Cristiano Ronaldo. Może tam trafić również Leo Messi.

We wtorek ojciec Messiego zapewnił na Instagramie, że jego syn "nie podpisał, ani nie uzgodnił" żadnego kontraktu na grę w Arabii Saudyjskiej. Media informowały o jego rychłej przeprowadzce na Bliski Wschód.

O Messim było w ostatnich dniach głośno, po tym jak jego klub zawiesił go za samowolny wyjazd do Arabii Saudyjskiej i opuszczenie treningu. Słynny Argentyńczyk przeprosił za swoje zachowanie, ale wzmogło to tylko spekulacje o jego przenosinach do "Królestwa" po zakończeniu tego sezonu. Wtorkowe media poinformowały nawet, że kontrakt jest już uzgodniony, a do omówienia pozostały tylko szczegóły.

Absolutnie nie ma porozumienia z żadnym klubem na przyszły sezon. Decyzja taka nie zostanie podjęta, zanim Lionel nie zakończy obecnych rozgrywek z PSG - oświadczył ojciec Messiego, Jorge.

Po zakończeniu sezonu przyjdzie czas na analizę i sprawdzenie wszystkich opcji, a następnie podjęcie decyzji. Zapewniamy, że na razie żadna umowa ustna, ani pisemna nie została zawarta - dodał.

Blisko 36-letni Messi, siedmiokrotny laureat Złotej Piłki, jest związany kontraktem z PSG tylko do końca czerwca. Według mediów Argentyńczyk po dwóch nieudanych sezonach w stolicy Francji raczej nie przedłuży kontraktu i być może przyjmie bardzo lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, gdzie klub Al-Hilal miał mu zaproponować 400 mln dolarów rocznie.