Dużo mówi się o tym, że zimowa przerwa jest potrzebna przede wszystkim piłkarzom. Tak samo jednak potrzebują jej sędziowie. Może ta część piłkarskiego świata nie jest aż tak przemęczona fizycznie, ale zmęczenie psychiczne daje o sobie mocno znać, bo w czasie swojej pracy sędziowie mierzą się z ogromną presją. "W domu spędzamy mało czasu, więc okres świąteczny pozwala nam trochę zejść na ziemię i pobyć z bliskimi. Czas spędzony z rodziną zawsze sprawia, że głowa odpoczywa" - przyznaje sędzia Tomasz Musiał. O sędziowskim rachunku sumienia, a także o przygotowaniach do sezonu rozmawiał z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Sędzia Tomasz Musiał / Grzegorz Michałowski / PAP

Pierwsza część 2023 roku dla sędziego Tomasza Musiała była trudna. Arbiter mierzył się bowiem ze skutkami koronawirusa.

Drugie półrocze było bardzo udane. Bardzo się cieszę, że po wcześniejszych problemach doszedłem do formy fizycznej, ale też tej sędziowskiej, na boisku. Ta druga część roku zdecydowanie przesłoniła tę pierwszą, gorszą - przyznaje Tomasz Musiał.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich arbitrów święta przerwę świąteczno-noworoczną spędza w rodzinnym Krakowie w gronie najbliższych, bo - jak podkreśla - w tym czasie chce się jak najbardziej poświęcić żonie i dzieciom, dla których na co dzień z powodu sędziowskich wyjazdów nie ma aż tyle czasu.

W domu spędzamy mało czasu, więc okres świąteczny pozwala nam trochę zejść na ziemię i pobyć z bliskimi. Czas spędzony z rodziną zawsze sprawia, że głowa odpoczywa - przyznaje sędzia.

Początek roku to intensywny czas dla arbitrów

Początek roku dla arbitrów to zawsze bardzo intensywny czas. Wszystko z powodu zgrupowania w Turcji, na którym przygotowują się do rundy wiosennej w ekstraklasie i europejskich pucharów. Przez kilka dni mają czas, żeby nie tylko przygotować się do rozgrywek fizycznie, ale i merytorycznie.

Przez około tydzień mamy wykłady dwa razy dziennie. W tym czasie analizujmy różne materiały wideo. Analizujemy własne decyzje, faule, zachowania bramkarzy, spalone. Poznajemy też nowe wytyczne dotyczące przepisów. Oprócz tego są też dwa treningi dziennie i zajęcia na siłowni - relacjonuje arbiter.

Najważniejszymi życzeniami dla Tomasza Musiała na święta i nowy rok są te dotyczące zdrowia.

Ono jest najważniejsze. Doświadczyłem tego sam. Ja o to zdrowie muszę coraz bardziej dbać, bo jestem coraz starszy. Jeżeli ono będzie, to wszystko się ułoży - mówi Tomasz Musiał.

Sędziowie do nowej rundy będą przygotowywać się - podobnie jak wiele klubów ekstraklasy - w Turcji.