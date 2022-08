Piłkarz Manchesteru United Cristiano Ronaldo został formalnie upomniany przez brytyjską policję za incydent, do którego doszło po meczu ligowym z Evertonem w kwietniu 2022 - podaje Reuters. Sfrustrowany zawodnik po porażce 0:1 z Evertonem wytrącił kibicowi z ręki telefon komórkowy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Brytyjska policja przekazała, że Cristiano Ronaldo został przesłuchany.

Mundurowi w oświadczeniu przekazali, że po udzieleniu upomnienia sprawa została zamknięta.

"Nie jest łatwo poradzić sobie z emocjami w trudnych momentach"

Nagranie pokazujące całą sytuację po meczu Everton - Manchester United jest dostępne w mediach społecznościowych. Widać na nim jak idący do tunelu Portugalczyk, nagle wytrąca kibicowi z ręki telefon.

37-latek na Instagramie nazwał swoje zachowanie "wybuchem" i przeprosił kibica. "Nigdy nie jest łatwo poradzić sobie z emocjami w trudnych momentach, takich jak ten. Niemniej jednak zawsze musimy być pełni szacunku, cierpliwi i dawać przykład wszystkim młodym ludziom, którzy kochają tę piękną grę" - pisał wówczas Ronaldo.

"Chciałbym przeprosić za mój wybuch i, jeśli to możliwe, zaprosić tego kibica do obejrzenia meczu na Old Trafford jako znak fair play i sportowej rywalizacji" - dodał.

Instagram Post

Upomnienie (ang. police caution) to rodzaj formalnego ostrzeżenia stosowanego przez brytyjską policję w sprawach mniejszego kalibru. Warunkiem niezbędnym do zastosowania upomnienia jest to, by sprawca przyznał się do winy. W przeciwnym razie sprawa trafiłaby do prokuratury.

Niepewna jest przyszłość Cristiano Ronaldo w Manchesterze. Media spekulują o jego transferze. Wśród nowych potencjalnych pracodawców Portugalczyka wymienia się m.in. Atletico Madryt.