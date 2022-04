Robert Lewandowski znów na ustach wszystkich. Hiszpańskie media potwierdzają, że FC Barcelona jest poważnie zainteresowana transferem kapitana reprezentacji Polski. Dziennik "Sport" podaje, że Barca jest w stanie wyłożyć na snajpera Bayernu Monachium nawet 100 mln euro.

Robert Lewandowski / Franck Fife / AFP POOL / PAP/EPA

Przez długie miesiące, a nawet lata, Lewandowski łączony był z transferem do Realu Madryt. Za nieco ponad rok wygasa kontrakt Polaka z Bayernem, a na horyzoncie pojawiła się FC Barcelona.

100 mln euro za Lewandowskiego

Wydawana w Barcelonie gazeta "Sport" twierdzi w oparciu o źródła w katalońskim klubie, że jego władze są skłonne wydać na sprowadzenie 33- letniego Lewandowskiego ponad 100 mln euro.

"Jeśli napastnik odrzuci możliwość przedłużenia współpracy z Bayernem, wówczas rozpoczęty zostanie proces opuszczenia przez niego Niemiec na warunkach najlepszych z możliwych" - napisał “Sport".

Gazeta spekuluje, że w związku z faktem, że Robert Lewandowski za rok będzie już piłkarzem w dosyć zaawansowanym wieku, Bayern może być skłonny do wystawienia Polaka na sprzedaż. Utrzymuje, że monachijski klub chce przedłużyć kończącą się w czerwcu 2023 r. umowę jedynie o rok.

"W związku z dobiegającym końca kontraktem istnieje szansa, że wszystkie strony będą mogły liczyć na korzystne dla siebie porozumienie" - uważa hiszpańska gazeta.

Trzyletni kontrakt dla "Lewego"?

Z ustaleń "Sportu" wynika, że kierownictwo FC Barcelona nie ma wątpliwości co do wciąż wysokiej formy fizycznej Lewandowskiego i byłaby nawet skłonna zawrzeć z polskim graczem trzyletni kontrakt. Jego długość, jak twierdzi gazeta, miała zostać zaproponowana przez samego piłkarza.

Dziennik ustalił, że pierwszy krok w sprawie transferu Lewandowskiego do Barcy zrobił agent piłkarza Pini Zahavi w styczniu. Miał on skierować swoje kroki również do francuskiego PSG, ale klub z Paryża nie włączył się w negocjacje.

Gazeta twierdzi, że Lewandowski, który dostał lepsze finansowo propozycje z Realu Madryt i Manchesteru City, jest bardziej zainteresowany transferem do FC Barcelona.