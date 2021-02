Legia Warszawa podejmie Piasta Gliwice, a Lech Poznań zagra z Rakowem Częstochowa w 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Broniąca trofeum Cracovia trafiła na Chojniczankę Chojnice. Losowanie odbyło się w siedzibie PZPN.

Lech Poznań miał wczoraj problemy z pokonaniem Radomiaka Radom, ale ostatecznie awansował do kolejnej rundy / Andrzej Grygiel / PAP

Puszcza Niepołomice zmierzy się z wygranym z meczu Arka Gdynia - Górnik Łęczna.

Legioniści w 1/8 finału nie bez problemów wyeliminowali ŁKS Łódź. Spotkanie było emocjonujące do ostatnich minut, a stołeczny zespół wygrał 3:2. Warszawski klub Puchar Polski wywalczył 19 razy, co jest rekordem tych rozgrywek.



Piast w ostatniej rundzie pokonał także trochę nieoczekiwanie świetnie radzącą sobie w ekstraklasie Pogoń Szczecin 2:1.



Problemy z awansem do ćwierćfinału miał Lech Poznań, który rzutem na taśmę, czyli w rzutach karnych, wyeliminował pierwszoligowy Radomiak Radom. Teraz czeka na nich znacznie trudniejsze zadanie, bo Raków to rewelacja obecnego sezonu.



To dwie najsilniejsze pary 1/4 finału. To też oznacza, że w półfinale znajdzie się zespół niżej notowany z pary Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia/Górnik Łęczna.



Obrońca trofeum Cracovia zagra na wyjeździe z jedyną drugoligową drużyną w stawce Chojniczanką Chojnice.



Spotkania 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski zaplanowano na 2-4 marca. O awansie do półfinału zadecyduje tylko jedno spotkanie, co oznacza w razie remisu dogrywki oraz ewentualne rzuty karne. Finał ma zostać rozegrany 2 maja 2021.



Decydujący mecz poprzedniej edycji z uwagi na pandemię odbył się wyjątkowo poza Warszawą. 24 lipca w Lublinie Cracovia pokonała po dogrywce Lechię Gdańsk 3:2.



Pula nagród w obecnej edycji wynosi 10 milionów złotych, z czego zwycięzca rozgrywek otrzyma aż pięć milionów.





Pary 1/4 finału:



Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia/Górnik Łęczna



Chojniczanka Chojnice - Cracovia



Lech Poznań - Raków Częstochowa



Legia Warszawa - Piast Gliwice