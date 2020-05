Cracovia zagra z Legią Warszawa, a Lech Poznań z najlepszą w poprzedniej edycji Lechią Gdańsk w półfinałach piłkarskiego Pucharu Polski. Losowanie odbyło się w czwartek w siedzibie PZPN w Warszawie.

Radość zawodników Lecha Poznań z bramki zdobytej przez Timura Żamaletdinowa / Darek Delmanowicz / PAP

Spotkania rozegrane zostaną w dniach 7-8 lipca, a finał odbędzie się na neutralnym terenie 24 lipca.

Wiedzieliśmy przed losowaniem, że w półfinałach wystąpią cztery mocne drużyny. Cieszymy się, że wracają emocje, wszyscy na nie długo czekaliśmy - podkreślił sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki, który losował pary 1/2 finału Totolotek Pucharu Polski.



Rozgrywki PP rozpoczęły w Polsce zmagania piłkarskie w czasie pandemii koronawirusa. We wtorek i środę dokończono fazę ćwierćfinałową. Prowadząca w ekstraklasie Legia pokonała w Legnicy Miedź 2:1, zaś Lech - również na wyjeździe - wygrał z PGE FKS Stal Mielec 3:1.



Wcześniej awans do najlepszej czwórki wywalczyły: Cracovia i Lechia. Zespół z Gdańska w finale poprzedniej edycji zwyciężył Jagiellonię Białystok 1:0.



Na razie nie wiadomo, gdzie odbędzie się finał edycji 2019/20. Dotychczas przeprowadzano je tradycyjnie na PGE Narodowym w Warszawie.



Puchar Polski już wrócił do gry, natomiast rywalizacja w PKO BP Ekstraklasie zostanie wznowiona w piątek.



Pary 1/2 finału Pucharu Polski:



Cracovia Kraków - Legia Warszawa

Lech Poznań - Lechia Gdańsk