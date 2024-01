​Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił terminy ćwierćfinałowych meczów o puchar kraju. 27 lutego Piast Gliwice podejmie Raków Częstochowa, a wieczorem Lech Poznań zagra z Pogonią Szczecin. Dzień później Jagiellonia Białystok spotka się z Koroną Kielce, zaś Wisła Kraków z Widzewem Łódź.

Piłkarze Lecha Poznań / Piotr Polak / PAP

Każda z ćwierćfinałowych par Fortuna Pucharu Polski zapowiada się ciekawie. Jedynym pierwszoligowcem w tym gronie jest Wisła, lecz to bardzo utytułowany klub, 13-krotny mistrz kraju i poważny kandydat do awansu do ekstraklasy.

Wprawdzie odpadła już broniąca trofeum Legia Warszawa (uległa Koronie), a wcześniej lider ekstraklasy Śląsk Wrocław, ale w grze pozostały m.in. aktualny mistrz Polski i ubiegłoroczny finalista PP Raków, wicelider ligowej tabeli Jagiellonia i trzeci Lech.

Z ćwierćfinalistów tylko Pogoń, Piast i Korona nie znajdują się na liście 23 triumfatorów Pucharu Polski.

Finał - tradycyjnie - odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa przypadnie zwycięzcy.

Program ćwierćfinałów Fortuna Pucharu Polski:

27 lutego, wtorek

Piast Gliwice - Raków Częstochowa (godz. 17.30)

Lech Poznań - Pogoń Szczecin (20.30)

28 lutego, środa

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (17.30)

Wisła Kraków - Widzew Łódź (20.30)