Piłkarze Paris Saint-Germain odnieśli w sobotę 12. zwycięstwo w 14 meczach obecnego sezonu francuskiej ekstraklasy i wyraźnie prowadzą w tabeli. Tym razem wygrali u siebie z Nantes 3:1, a z pierwszej swojej bramki w Ligue 1 cieszył się Lionel Messi.

Lionel Messi podczas meczu PSG - FC Nantes / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Prowadzenie gospodarzom już w drugiej minucie dał Kylian Mbappe. Paryżanie mieli zdecydowaną przewagę, ale w 65. minucie w kłopoty wpędził ich kostarykański bramkarz Keylor Navas, który za faul poza polem karnym ukarany został czerwoną kartką.

11 minut później goście wyrównali za sprawą trafienia Kolo Muaniego. Ostatnie słowo należało jednak do faworytów. W 81. minucie po strzale Messiego piłkę do własnej siatki skierował Dennis Appiah, a w 87. nic już nie przeszkodziło Argentyńczykowi w zdobyciu pierwszego ligowego gola we Francji. Messi popisał się precyzyjnym strzałem zza pola karnego.







W tabeli PSG ma 13 punktów przewagi nad drugim Lens. Zespół Przemysława Frankowskiego swój mecz 14. kolejki z Brest rozegra w niedzielę.