Ośmiu biało-czerwonych piłkarzy ma szansę zagrać w dzisiejszych meczach 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji. Dwóch reprezentantów Polski spotka się w Rzymie gdzie AS Roma zagra z Brighton. O wiele większe szanse na grę ma Nicola Zalewski w barwach gospodarzy niż Jakub Moder w ekipie gości. W swoich drużynach powinni za to wystąpić: Łukasz Fabiański, Matty Cash, Sebastian Szymański czy Tomasz Kędziora. W pucharach grają też drużyny Michała Skórasia i Szymona Włodarczyka.

/ Adam Vaughan / PAP

W Lidze Europy patrząc z perspektywy polskich kibiców jeden mecz wybija się zdecydowanie na pierwszy plan. To pojedynek AS Romy z angielskim Brighton. We włoskiej ekipie występuje oczywiście Nicola Zalewski. W ekipie gości jest Jakub Moder.

Środkowy pomocnik wraca do gry po bardzo poważnej kontuzji i przez trenera Roberto De Zerbiego jest wprowadzony do drużyny bez pośpiechu. Na razie uzbierał 139 minut na poziomie Premier League. Trudno się spodziewać, by zagrał wieczorem w Rzymie. Co innego Zalewski. On w Romie występuje regularnie, choć nie zawsze w pierwszym składzie. W tym sezonie wystąpił w 6 z 8 meczów Ligi Europy.

Nieliczną grupę Polaków w tych rozgrywkach uzupełnia Łukasz Fabiański a więc bramkarz londyńskiego West Hamu. 38-latek zagrał w pięciu meczach fazy grupowej i "Młoty" wszystkie te spotkania wygrały. Teraz po raz trzeci w tym sezonie ekipa z Londynu zagra z niemieckim Freiburgiem. Pokonała już ten zespół dwukrotnie w grupie, ale niemiecki zespół przeszedł z powodzeniem fazę play-off a w losowaniu ponownie trafił na West Ham.

Więcej naszych piłkarzy pozostaje w grze w Lidze Konferencji. Ciekawie zapowiada się dwumecz Ajaxu Amsterdam z Aston Villą Matty’ego Casha. Reprezentant Polski gra w wyjściowym składze ekipy z Birmingham i podobnie powinno być w Amsterdamie. Aston Villa pojechała do Holandii pokrzepiona serią zwycięstw w lidze angielskiej i wydaje się być faworytem, bo Ajax notuje przeciętny sezon.

Sebastian Szymański jego Fenerbachce powalczą z belgijskim Unionem Saint Gilloise. Zespół ze Stambułu cały czas tylko z jedną porażką w lidze tureckiej, ale w tabeli z dwoma punktami straty do Galatasaray. Polak ostatnio krytykowany za nieco słabszą grę i brak liczb. Od połowy stycznia nasz piłkarz nie strzelił bramki i nie zanotował asysty.

Bez bramki od dawna także Szymon Włodarczyk z austriackiego Sturmu Graz. Jego drużyna po odpadnięciu z Ligi Europy trafiła do Ligi Konferencji i przeszła przez pierwszą rundę play-off eliminując Slovan Bratysława. Nasz napastnik zagrał w końcówkach obu spotkań i teraz w dwumeczu z Lille raczej nie może liczyć na więcej.

Regularnie w pierwszym składzie PAOK-u Saloniki na murawę wychodzi Tomasz Kędziora. Jego zespół zagra teraz w Lidze Konferencji z Dinamem Zagrzeb. PAOK pojechał do Zagrzebia jako lider ligi greckiej. Szansę na grę w pucharach ma jeszcze Michał Skóraś z belgijskiego FC Brugge. Skrzydłowy od początku sezonu pełni tam najczęściej rolę rezerwowego, ale zbiera minuty na boisku. Jego zespół powalczy teraz ze szwedzkim Molde, które w poprzedniej rundzie wyeliminowało Legię Warszawa.

Dotychczasowe występy Polaków w Lidze Europy i Lidze Konferencji:

Liga Europy:

Nicola Zalewski (AS Roma) - 6 meczów, 2 asysty, 336 minuty gry

Łukasz Fabiański (West Ham) - 5 meczów, 450 minut gry

Jakub Moder (Brighton) - bez gry

Liga Konferencji:

Matty Cash (Aston Villa) - 6 meczów, asysta, 332 minuty gry

Sebastian Szymański (Fenerbachce) - 6 meczów, 2 asysty, 273 minuty gry

Szymon Włodarczyk (Sturm Graz) - 6 meczów w Lidze Europy i 2 w Lidze Konferencji, 1 gol, 303 minuty gry

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) - 4 mecze, 1 gol, 259 minut gry

Michał Skóraś (Club Brugge) - 5 meczów, 3 asysty, 217 minut gry