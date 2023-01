25 milionów dolarów pochodzących z transferu Mychajło Mudryka do Chelsea Londyn, zostanie przeznaczonych na specjalny projekt dla obrońców Mariupola – ogłosił Szachtar Donieck. Ukraiński klub za sprzedaż piłkarza otrzymał 75 mln dolarów. Dodatkowe 35 mln dolarów przewidziane jest w bonusach.

Mychajło Mudryk oglądał ostatni mecz Chelsea Londyn z wysokości trybun / VINCENT MIGNOTT / PAP/EPA

O stworzeniu projektu "Serce Azowstalu" poinformował w komunikacie prezes klubu Rinat Achmetow. Celem jest pomóc żołnierzom, którzy bronili Mariupola i rodzinom tych, którzy zginęli w walkach z Rosjanami. "Akty ich odwagi nie mają sobie równych we współczesnej historii. To oni, ich poświęcenie i odwaga pozwoliły powstrzymać wroga w pierwszych miesiącach wojny i teraz możemy czuć, że zwycięstwo Ukrainy jest nieuchronne" - czytamy w oświadczeniu.

"Przeznaczam 25 milionów dolarów (1 mld hrywien) na pomoc naszym żołnierzom, obrońcom i ich rodzinom. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie różnych potrzeb - zapewnienie leczenia, protezy, wsparcie psychologiczne, realizację konkretnych próśb. Aby zapewnić transparentność, projektem będzie zarządzał zespół profesjonalistów, którzy stale będą w kontakcie z obrońcami Azowstalu, ich rodzinami, opiekunami i ochotnikami" - dodał prezes klubu.

Achmetow wyraził też nadzieję, że po zwycięstwie Ukrainy uda się rozegrać mecz towarzyski między Szachtarem Donieck a Chelsea Londyn.

Mudryk ma pomóc Chelsea wyjść z dołka

Londyński klub ma fatalny sezon. "The Blues" zajmują obecnie dopiero 10. miejsce w tabeli Premier League. Pomóc zespołowi Grahama Pottera mają transfery, w tym ściągnięcie do klubu Mudryka.

Chelsea to wielki klub, grający w fantastycznej lidze. To dla mnie bardzo atrakcyjny projekt na obecnym etapie kariery - oświadczył Mudryk po dołączeniu do angielskiego klubu.

Jestem podekscytowany spotkaniem z moimi nowymi kolegami z zespołu. Nie mogę się doczekać pracy i nauki pod okiem trenera Grahama Pottera i jego sztabu - dodał Ukrainiec.

Mudryk dwa razy z rzędu był wybierany piłkarzem roku Szachtara. 22-latek zwrócił na siebie uwagę wielkich klubów, notując jesienią dobre występy w Lidze Mistrzów. W sześciu meczach fazy grupowej strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

"To niezwykle ekscytujący talent, który naszym zdaniem będzie wspaniałym dodatkiem do naszego składu zarówno teraz, jak i w nadchodzących latach. Doda głębi naszemu atakowi. Zostanie bardzo ciepło powitany w Londynie" - napisał w oświadczeniu prezes Chelsea Todd Boehly.

Reprezentant Ukrainy jest piątym zawodnikiem sprowadzonym przez Chelsea w zimowym oknie transferowym. Wcześniej londyński klub pozyskał obrońcę Benoita Badiashile'a, napastnika Davida Fofanę i pomocnika Andrey'a Santosa. Natomiast napastnik Joao Felix dołączył do londyńskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt.

Mudryk jest drugim ukraińskim piłkarzem w historii, który zagra w Chelsea. Klub ze Stamford Bridge w 2006 roku kupił napastnika Andrija Szewczenkę z AC Milan.

Nowy nabytek Chelsea w niedzielę oglądał na stadionie Stamford Bridge wygrany 1:0 ligowy mecz z Crystal Palace. Niewykluczone, że zadebiutuje 21 stycznia w starciu z Liverpoolem na Anfield. Szanse na grę młodego Ukraińca są tym większe, że kontuzjowani są Christian Pulisic i Raheem Sterling.

Innym londyńskim klubem, który prowadził rozmowy z Mudrykiem był Arsenal. "Kanonierzy" szukają zastępcy kontuzjowanego Gabriela Jesusa. Brazylijski napastnik przeszedł operację kolana i przez kilka miesięcy będzie niezdolny do gry. Jednak oferta liderów Premier League została przebita przez ich lokalnych rywali.