Gorące powitanie na podparyskim lotnisku w Le Bourget urządzili Lionelowi Messiemu kibice Paris Saint-Germain. Argentyński piłkarz ma dziś podpisać z tym klubem kontrakt.

Lionel Messi na lotnisku w Paryżu / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Kibice skandowali nazwisko swojego nowego ulubieńca, a także odpalili fajerwerki.

To będzie prawdziwe szaleństwo. W końcu przybyła do nas prawdziwa legenda - powiedział jeden z fanów PSG, który na lotnisku pojawiał się codziennie od niedzieli w oczekiwaniu na Messiego.



Wcześniej w rozmowie z kilkoma lokalnymi mediami na barcelońskim lotnisku El Prat ojciec i doradca piłkarza Jorge Messi krótkim "tak" odpowiedział na pytanie dotyczące parafowania przez jego syna umowy.



34-letni Messi w niedzielę pożegnał się z Barceloną, czyli klubem, w którym spędził całą karierę i przyznał, że negocjuje warunki kontraktu z PSG.



“Lionel Messi jest już nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain. Argentyński piłkarz zawarł porozumienie służące zasileniu paryskiego klubu na dwa sezony. Trzeci sezon jest opcjonalny" - napisał “La Razon".

Według hiszpańskiego dziennika jutro na paryskim stadionie PSG odbędzie się pierwsza konferencja prasowa z udziałem argentyńskiego piłkarza.

Na Twitterze dziennikarz Fabrizio Romano podał szczegóły dot. umowy Messiego i paryskiego klubu. Według niego chodzi o dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia do czerwca 2024 roku. Pensja to około 35 mln euro netto za każdy sezon plus bonusy.



Argentyńczyk zdobył z Barceloną 10 tytułów mistrza Hiszpanii i czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Sześciokrotnie otrzymał "Złotą Piłkę" dla najlepszego zawodnika na świecie (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019).



W poprzednim sezonie z dorobkiem 30 bramek Argentyńczyk okazał się najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy i po raz ósmy został królem strzelców.



Natomiast w lipcu wywalczył z reprezentacją Argentyny po raz pierwszy w karierze mistrzostwo Ameryki Południowej, zostając również uznanym za najlepszego piłkarza turnieju. W 2014 roku wywalczył z kadrą narodową wicemistrzostwo świata.



Messi dołączył do zespołu młodzieżowego Barcelony w wieku 13 lat i jest najlepszym strzelcem w historii klubu z Camp Nou - 672 gole w 778 meczach we wszystkich rozgrywkach.