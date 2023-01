Reprezentant Polski Mateusz Klich przeszedł do DC United - klubu z Waszyngtonu występującego w lidze MLS, którego trenerem jest słynny Wayne Rooney. Jak poinformowano, były piłkarz Leeds United podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia do 2025 roku.

Mateusz Klich odszedł z Leeds United tydzień temu / David Klein / PAP/PA

Mateusz to pierwszorzędny pomocnik, który wniesie do naszego składu doświadczenie na najwyższym poziomie. Obserwowałem go, odkąd pomógł Leeds w awansie do Premier League, a jego wizja, umiejętność podań i strzelania będą dla nas ogromnym atutem w tym sezonie - powiedział Rooney, były wybitny piłkarz reprezentacji Anglii.

Jak poinformowano na stronie DC United, Klich dołączy do klubu po otrzymaniu wizy i międzynarodowego certyfikatu transferowego (ITC).