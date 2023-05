Fabiański do ligi angielskiej trafił w 2007 roku - Arsenal wykupił wtedy bramkarza Legii Warszawa. Graczem West Hamu jest od 2018 roku. Kolejny sezon gry w Premier League to powód do dumy dla doświadczonego bramkarza.

Mam powód do dumy, że czeka mnie 17. sezon w Premier League, patrząc też na historię, jaką przeszedłem w tej lidze - przyznał Fabiański.

Zakończony w niedzielę sezon ligi angielskiej klub polskiego bramkarza zakończył na 14. miejscu.