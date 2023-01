Marcin Listkowski został wypożyczony w czwartek z klubu Serie A Lecce do grającej klasę niżej Brescii Calcio. Natomiast o jeden szczebel rozgrywkowy we Włoszech awansował Przemysław Wiśniewski, który przeniósł się z drugoligowej Venezii FC do Spezii Calcio

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Na stronie Brescii zamieszczono zdjęcie Listkowskiego w koszulce nowego klubu - będzie występować numerem 29. Jak dodano, umowa wypożyczenia z Lecce niespełna 25-letniego pomocnika zawiera opcję wykupu. Listkowski w przeszłości grał w Pogoni Szczecin, Rakowie Częstochowa i młodzieżowej reprezentacji Polski. Natomiast do włoskiej ekstraklasy przenosi się z Serie B Przemysław Wiśniewski. Były obrońca Górnika Zabrze, który od pół roku występował w Venezii, podpisał kontrakt ze Spezią. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2027 roku. W tym zespole zastąpi innego polskiego obrońcę Jakuba Kiwiora, sprzedanego niedawno - nieoficjalnie za ok. 20 mln euro - do Arsenalu Londyn. Jak napisano na stronie Spezii, Wiśniewski od czasu przejścia w ubiegłym roku do Venezii "od razu stał się filarem" defensywy tego zespołu i "przyciągnął uwagę wielu klubów dzięki imponującym warunkom fizycznym połączonym z doskonałym czytaniem gry i efektywnymi postępami". "Mierzący 195 cm środkowy obrońca od lat krąży też po orbicie reprezentacji Polski, występował w drużynie narodowej juniorskiej i młodzieżowej. Dlatego w wieku 24 lat jest gotowy do skoku do Serie A" - dodano. Oprócz Wiśniewskiego piłkarzami Spezii są obecnie Szymon Żurkowski, Arkadiusz Reca i bramkarz Bartłomiej Drągowski. Zobacz również: ​Radni zgodzili się na sprzedaż akcji klubu Cracovia

