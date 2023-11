​Występujące w grupie G ekipy Manchesteru City i RB Lipsk są już pewne gry w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorkowych meczach 4. kolejki mistrz Anglii pokonał u siebie Young Boys Berno 3:0, a RB Lipsk wygrało na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad 2:1.

Erling Haaland / PETER POWELL / PAP/EPA

Goście ze Szwajcarii nie oddali w Manchesterze nawet jednego strzału. Dwie bramki dla "The Citizenes" zdobył Erling Haaland, a jedną dołożył Phil Foden. Podopieczni trenera Josepa Guardioli w czterech meczach odnieśli cztery zwycięstwa, z bilansem bramek 12-3.

W Belgradzie natomiast gole dla gości strzelili Xavi Simons i Lois Openda. W końcówce wynik ustaliło samobójcze trafienie Benjamina Henrichsa.

RB Lipsk ma dziewięć punktów, a Crvena Zvezda i Young Boys zaledwie po punkcie.

Szansy zapewnienia sobie awansu nie wykorzystała natomiast Barcelona (grupa H). "Duma Katalonii", z Robertem Lewandowskim w składzie, niespodziewanie przegrała na wyjeździe z Szachtarem Donieck 0:1. Spotkanie odbyło się w Hamburgu, bo z powodu trwającej wojny nie można rozgrywać meczów w Ukrainie.

W 40. minucie z prawej strony dośrodkował Gruzin Giorgi Goczoleiszwili, a w polu karnym najwyżej wyskoczył 22-letni Danyło Sikan, który ładnym uderzeniem głową pokonał bramkarza Barcelony.

Lewandowski, który po powrocie po przerwie spowodowanej kontuzją gra coraz więcej w Barcelonie, we wtorek wystąpił od początku do końca, ale nie zaliczy tego meczu do udanych. 35-letni napastnik próbował walczyć z obrońcami Szachtara, lecz nie miał dogodnych okazji. Był praktycznie niewidoczny, co można napisać również o wielu innych zawodnikach Barcelony.

Mistrzowie Hiszpanii pozostali z dziewięcioma punktami na czele tabeli. Również dziewięć ma FC Porto, które pokonało Royal Antwerp 2:0. Sześć zgromadził Szachtar, a Belgowie żadnego.

W grupie E imponujące zwycięstwo odniosło Atletico Madryt, pokonując u siebie Celtic Glasgow 6:0. Hiszpańska ekipa z ośmioma punktami jest liderem. O jeden mniej ma Lazio Rzym, które wygrało na własnym terenie z Feyenoordem Rotterdam 1:0. Holendrzy mają sześć punktów, a Szkoci jeden.

W niezwykle wyrównanej grupie F prowadzenie straciło Paris Saint-Germain. Mistrz Francji uległ na wyjeździe AC Milan 1:2. Liderem została Borussia Dortmund dzięki wygranej u siebie z Newcastle United 2:0. BVB ma 7 punktów, PSG 6, Milan 5, a Newcastle 4.