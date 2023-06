"To decyzja trenera, muszę się z nią pogodzić, chociaż to jest smutne" - m.in. tymi słowami Robert Lewandowski skomentował podczas konferencji prasowej fakt kolejnego braku powołania do polskiej kadry piłkarskiej dla Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego. Podopieczni Fernando Santosa rozpoczęli w Warszawie oficjalną część zgrupowania przed meczem z Mołdawią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Mołdawią.

Piłkarz reprezentacji Polski Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

W poprzednim tygodniu kilku kadrowiczów miało w stolicy tzw. treningi wyrównawcze, a dziś podopieczni Fernando Santosa rozpoczęli w Warszawie oficjalną część zgrupowania.

"W takich meczach wszystko zależy od nas"

Biało-czerwonych 20 czerwca czeka w Kiszyniowie mecz z Mołdawią w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Polska będzie faworytem, ale trzeba pamiętać, że grający w tej samej grupie Czesi w marcu zremisowali na wyjeździe z tym przeciwnikiem 0:0.

Z własnego doświadczenia wiem, że mecze wyjazdowe (z teoretycznie słabszymi rywalami - red.) zależą głównie od tego, jak my będziemy się prezentować. Jeśli pozwolimy rywalom czuć się pewnie, to będziemy się męczyć. W takich meczach wszystko zależy od nas, a nie od przeciwnika. Przygotowujemy się na to, że czeka nas ciężki mecz, ale mam nadzieję, że dzięki naszej grze będzie nam łatwiej i zdobędziemy trzy punkty - powiedział Lewandowski podczas konferencji prasowej.

Brak powołania dla Glika, Krychowiaka i Grosickiego

Po raz kolejny trener Santos nie powołał do kadry doświadczonych Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego. Jak ich nieobecność skomentował kapitan?

Mówimy o piłkarzach, który wiele zrobili dla tej reprezentacji. Wiele dzięki nim ta kadra osiągnęła. Zresztą nie myślę o tym, że to już koniec dla nich, bo może jeszcze nie. To decyzja trenera, muszę się z nią pogodzić, chociaż to jest smutne. Wiele razy z nimi grałem, sporo przeżyliśmy razem. Ale życie się dalej toczy. To, czego ja bym chciał, nie ma znaczenia. Trener patrzy na sportowy aspekt, wie najlepiej, kto jest w jakiej formie. Ale to jest ciężkie dla mnie. I dla każdego z nich na pewno to trudny moment. Zdaję sobie sprawę, że moja kariera też mija... - westchnął Lewandowski.

Zmiana pokoleniowa w kadrze

Na pytanie o to, czy to jest dobry moment na zmianę pokoleniową w kadrze, Lewandowski odpowiedział: "Pytanie, kiedy jest taki idealny moment?"

To się zawsze działo i będzie dziać. Wiadomo, że im mniejszą łyżką, tym lepiej. Zmiana zawodników na dwóch-trzech pozycjach jest łatwiejsza w jednym momencie niż na pięciu-sześciu. Oczywiście mówimy o zawodnikach, którzy dali wiele tej reprezentacji. Czy stać nas na taką zmianę? Jeśli selekcjoner podjął taką decyzję, to widzi, że tak. Jako kapitan chcę dla tej reprezentacji jak najlepiej. I mam nadzieję, że te decyzje selekcjonera okażą się trafione - odparł Lewandowski.

Oficjalne pożegnanie Błaszczykowskiego

Zanim dojdzie do meczu z Mołdawią, polscy piłkarze zagrają 16 czerwca w Warszawie towarzyskie spotkanie z Niemcami. To będzie również oficjalne pożegnanie z kadrą 108-krotnego reprezentanta Polski Jakuba Błaszczykowskiego, który wiele lat kariery spędził w Borussii Dortmund.

Jak wcześniej zapowiedział Santos, 37-letni pomocnik zagra prawdopodobnie 16 minut, bo taki numer na koszulce nosił w reprezentacji.

To na pewno fajny moment dla niego. Sam pomysł, że z takim właśnie rywalem... To na pewno dużo dla niego znaczy. Wielkie przeżycie, emocje. Nie wiem, w jaki sposób dokładnie to będzie wyglądać. To zapewne kwestia organizacyjna między Kubą, trenerem i PZPN - przyznał Lewandowski.

Jeżeli chodzi o występ Kuby, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś duży problem w kontekście przygotowania całej drużyny. Jak powiedziałem, nie wiem, ile minut rozegra. Natomiast, jeśli chodzi o sam mecz i przygotowanie drużyny, to trzeba zobaczyć i pomyśleć, jak każdy piłkarz wygląda indywidualnie. Jak się czuje, kiedy miał ostatni mecz... I wtedy zdecydować, kto jest w stanie zagrać, a komu przyda się odpoczynek - dodał.

Czy Lewandowski zagra w piątek?

Na razie nie wiadomo, co z występem w piątek Lewandowskiego, który świetnie zna wielu reprezentantów Niemiec i selekcjonera Hansiego Flicka z czasów występów w Bayernie Monachium.

Zawsze fajnie jest zagrać. Ciężko mi w tej chwili odpowiedzieć, ile to dokładnie będzie minut. Wiadomo, że ja zawsze sentymentalnie będę podchodzić do meczów reprezentacji na PGE Narodowym. A jeszcze taki przeciwnik - z trenerem i piłkarzami kadry Niemiec cały czas mam kontakt. To dla mnie osobiście mecz emocji, nie tylko sportowych. Ale chyba jednak te emocje trzeba odłożyć na bok. Rozsądek powinien decydować, co będzie najlepsze - przyznał kapitan.

Lewandowski o przejściu Messiego do Interu Miami

Lewandowski był również pytany o planowane przejście Lionela Messiego do Interu Miami. Czy polski napastnik też myśli o takim kierunku?

Nie myślałem jeszcze o tym. Mam ważny kontrakt z Barceloną, to jest dla mnie najważniejsze. A jeśli chodzi o Leo Messiego - jego decyzja, którą akceptuję. Mam nadzieję, że w Miami będzie szczęśliwy i fajnie mu się będzie tam żyło i grało w piłkę - mówił.

Lewandowski w minionym sezonie zdobył z Barceloną mistrzostwo Hiszpanii i został królem strzelców tamtejszej ekstraklasy. Gorzej poszło drużynie w europejskich pucharach.

Koniec końców, wszystko wróciło później na właściwe tory. Jestem zadowolony z tego sezonu. Z tego, jak to wszystko wyglądało wewnątrz i jakie postępy robiliśmy. Zdaję sobie z sprawę, że w nowym sezonie będziemy startować z wyższej półki i na pewno będą inne oczekiwania - przyznał.

Gratulacje dla Igi Świątek

Zapytany o Igę Świątek, pogratulował jej triumfu w wielkoszlemowym French Open, gdzie polska tenisistka obroniła trofeum.

Wielkie gratulacje. Szczerze mówiąc, spodziewałem się łatwiejszej przeprawy w drugim secie finału. Ale to, myślę, też jest emocjonujące, jeśli Iga musi troszkę bardziej powalczyć o zwycięstwo. Wielki sukces. Rok temu byłem na finale i widziałem, jak to wygląda. Więc tym bardziej jest mi dzisiaj łatwiej się z tym utożsamiać i przeżywać, nawet jeśli nie ma mnie "na żywo", a przed telewizorem - zakończył Lewandowski.