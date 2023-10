Wideo youtube

"Precedens na skalę światową"

W piątek do wydarzeń w Alkmaar odniósł się na konferencji prasowej Mioduski, który stwierdził, że "to, co się wydarzyło, to absolutny skandal".

Przez wiele lat jeżdżę na mecze od Kazachstanu po Portugalię i widziałem kilka sytuacji, np. gdy autobus z naszą drużyną był atakowany przez kibiców rywali, ale nigdy nie widziałem, żeby drużyna i członkowie sztabu, zarządu, byli atakowani przez ochronę i policję. To precedens na skalę światową - ocenił.

Nie odpuścimy. Będziemy robić wszystko, żeby to wyjaśnić, sprostować, znaleźć przyczynę tego, co się stało. Kiedy tylko przyjechałem do Alkmaar, od razu słyszałem raporty (od działaczy Legii Warszawa - przyp. red.), że coś się dzieje, że jesteśmy szykanowani. Padły słowa pani burmistrz, że nie życzy sobie Polaków w mieście, ludzie wyprowadzani byli z restauracji. Taka atmosfera trwała od kilku dni. To nie był incydent - poinformował.



Holenderska policja sprawdza nagrania z kamer

W poniedziałek rzecznik holenderskiej policji Roderick de Veen przekazał naszej dziennikarce w Brukseli, że trwa sprawdzanie nagrań z kamer, w związku z czym funkcjonariusze nie udzielają na razie szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Roderick de Veen poinformował RMF FM jedynie, że policja przegląda nagrania z kamer, by sprawdzić, "co dokładnie wydarzyło się na stadionie i poza nim, oraz w pobliżu autobusu zawodników".

Przekazał, że dwaj zwolnieni już z aresztu piłkarze zostali "zatrzymali za napaść". Rzecznik odsyła do oświadczenia policji i miasta Alkmaar z 6 października, w którym napisano między innymi, że "piłkarze Legii Warszawa musieli zostać na stadionie ze względu na własne bezpieczeństwo, a wielu najwyraźniej nie zgodziło się z tym i użyło przemocy".