Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) zamierza przywrócić do międzynarodowych rozgrywek juniorskie reprezentacje Rosji. "Dzieci nie powinny być karane za czyny popełnione przez dorosłych" - napisano w oświadczeniu po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego.

Aleksander Ceferin - prezydent UEFA / ALEXANDROS BELTES / PAP/EPA

Po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, UEFA wykluczyła z rozgrywek wszystkie rosyjskie reprezentacje oraz kluby. Planowane przywrócenie, jeszcze w tym sezonie, ma dotyczyć drużyn do lat 17.

"Komitet Wykonawczy zwrócił się do administracji UEFA o propozycję przywrócenia drużyn do lat 17 (chłopców i dziewcząt) do rozgrywek, nawet jeśli grupy zostały już rozlosowane" - przekazano.

Domowe mecze Rosjanie mieliby rozgrywać poza własnym krajem, a także byliby pozbawieni flagi, hymnu oraz strojów w barwach narodowych.