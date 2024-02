Kylian Mbappe podpisał kontrakt z Realem Madryt - informuje hiszpańska "Marca". Umowa ma obowiązywać od 1 lipca.

Kylian Mbappe / Franco Arland / PAP/EPA

Czy to już koniec sagi transferowej z udziałem Kyliana Mbappe? W ubiegłym tygodniu dziennik "L'Equipe" informował, że 25-latek ogłosił władzom Paris-Saint Germain, iż zamierza opuścić zespół po zakończeniu sezonu.

Głównym kandydatem do pozyskania Mbappe był od początku Real Madryt. W latach 2019, 2021 i 2022 prezydent "Królewskich" Florentino Perez rozważał podpisanie z nim umowy, ale za każdym razem spotykał się z odmową.

Teraz - jak informuje "Marca" - w końcu się udało. Według tych doniesień Mbappe podpisał już kontrakt z Realem. Chodzi o 5-letnią umowę, która zacznie obowiązywać 1 lipca. To właśnie wtedy wygaśnie kontrakt zawodnika z PSG.

"W ten sposób oficjalnie kończą się najdłuższe zaloty, jakich świat futbolu doświadczył w ostatnich dekadach" - podaje "Marca".

Mbappe będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie?

Na razie nie wiadomo, ile Francuz będzie zarabiał w nowym zespole. "Marca" podaje, że Mbappe będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie, ale z pensją niezbyt odbiegającą od pozostałych gwiazd.

Mówi się o 15-20 mln euro netto rocznie "plus premie za realizację celów".

25-letnia gwiazda i kapitan reprezentacji Francji przybył do klubu z Paryża w 2017 roku z AS Monaco. Ówczesna transakcja była wyceniana na ok. 180 mln euro. Mbappe przedłużył umowę w 2022 roku do 2024 roku. Latem ubiegłego roku odmówił jednak aktywowania klauzuli pozwalającej mu pozostać w PSG przez kolejny sezon.

Mbappe strzelił w tym sezonie 21 goli w lidze, a PSG zmierza do zdobycia trzeciego tytułu z rzędu mistrza kraju.