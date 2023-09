Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Informację przekazał dziś prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. "Probierz to trener wymagający. Ma kompetencje, ale wpada w trudną sytuację. Zostały tylko trzy mecze do rozegrania, trzeba je wygrać” – tak decyzje o wyborze nowego selekcjonera na antenie Radia RMF24 komentował Henryk Kasperczak, były piłkarz reprezentacji, trener i selekcjoner. Gość Tomasza Weryńskiego wyjaśniał, czego potrzebuje reprezentacja Polski, aby osiągać sukcesy.

/ Shutterstock

Tym razem Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na wybór polskiego trenera. Dwa niewypały, które były z Sousą i Santosem wystarczą dla polskiej piłki nożnej" - komentuje były piłkarz reprezentacji.

Henryk Kasperczak zapytany o to, czy wybór Marka Papszuna na nowego selekcjonera mógł być lepszą decyzją odpowiedział:

Jeśli Kulesza jest przekonany, że z Probierzem reprezentacja Polski osiągnie sukces, bo ceni jego kompetencje czy osobowość, to w porządku. Jeśli jednak wcześniej miał wątpliwości i w rzeczywistości wyżej cenił Papszuna, to prywatne relacje powinien odłożyć na bok. W innym wypadku nigdy nie będzie u nas normalnie. Trener Papszun był kandydatem numer jeden. Nagle nastąpiła zmiana. Jak to będzie z Probierzem? Trudno w tej chwili to ocenić - mówi Kasperczak.

Gość radia RMF24 przypomina czas kwalifikacji reprezentacji Polski do mistrzostw świata 2022 w Katarze. Kiedy Sousa opuścił drużynę narodową, szukaliśmy trenera i w końcu doszliśmy do wniosku, szczególnie prezes Kulesza, że najlepszym trenerem w tej sytuacji będzie Michniewicz. Postawił na niego i uważam, że dobrze zrobił - sugeruje Henryk Kasperczak.

Podkreśla też, że Biało-Czerwoni potrzebują trenera, który jest zadaniowy i zakwalifikuje piłkarzy do mistrzostw.

Czy trener Probierz poradzi sobie z reprezentacją?

Według byłego piłkarza obecna sytuacja reprezentacji Polski jest sprzyjająca. Zajmując nawet czwarte miejsce, możemy zagrać w barażach. Droga do zakwalifikowania się jest daleka, ale cały czas realna - mówi. Podkreśla też, że atmosfera wokół reprezentacji jest bardzo trudna. Negatywne nastroje podsyciła przegrana w ostatnim meczu z Albanią. Gość RMF24 sugeruje, że awans z grupy jest jeszcze możliwy, lecz bardzo trudny.

Zdaniem Henryka Kasperczaka Michał Probierz to trener doświadczony i wymagający. Podkreśla, że nowy selekcjoner ma duże kompetence, ale znalazł obecnie się w bardzo trudnej sytuacji. Zostało tylko trzy mecze do rozegrania. Trzeba je wygrać. Najgorsze będzie to, że będziemy musieli liczyć na wyniki naszych rywali - komentuje gość RMF24.

Czego potrzebuje reprezentacja?

Henryk Kasperczak wymienia dwie najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę, żeby reprezentacja Polski osiągała sukcesy. Trzeba przestać mówić o katarskiej premii, bo ona cały czas istnieje w środowisku piłkarskim. Trzeba też motywować zawodników do walki o zwycięstwo - wyjaśnia były piłkarz.

Dodaje też, że polscy piłkarze nie dają z siebie wystarczająco dużo na boisku. Wyniki zawodników grających w zespołach zagranicznych są bardzo dobre, ale nie przykłada się to na grę w reprezentacji.

Opracowanie: Natalia Biel

