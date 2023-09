"Proszę o możliwość spokojnej pracy, celem awans do mistrzostw Europy" - podkreślił nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz. Jak zapewnił, nie jest trenerem przypadkowym, a o jego nominacji nie decydowała znajomość z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Dzisiaj na konferencji prasowej oficjalnie zaprezentowano nowego szkoleniowca.

/ Leszek Szymański / PAP

Moim celem jest, aby wszyscy piłkarze z wielką przyjemnością przyjeżdżali na zgrupowania i abyśmy spełnili cel, jakim jest awans do mistrzostw Europy. Wiem, że jestem w wielu przypadkach osobą kontrowersyjną, dla wielu mój wybór nie był oczywisty. Jednak 20 lat pracowałem na to, żeby to osiągnąć. Mam na koncie ponad 500 meczów w ekstraklasie. Nie jestem przypadkowym trenerem - powiedział Probierz podczas konferencji prasowej PZPN.

Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra. Chcę żeby zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdżali na zgrupowania. Proszę kibiców o to, żeby wstrzymali się z oceną i wsparli reprezentację - zaapelował nowy szkoleniowiec biało-czerwonych.

Michał Probierz odbiera koszulkę RMF FM

Sztab szkoleniowy

Mój sztab szkoleniowy to połączenie rutyny z młodością. To ludzie, którzy mają swoje zdanie - oznajmił nowy selekcjoner, którego asystentami będą m.in. byli reprezentacyjni piłkarze Sebastian Mila i Tomasz Kuszczak, który będzie odpowiadał za pracę z bramkarzami.

Drugim trenerem będzie Robert Góralczyk, asystentami selekcjonera Sebastian Mila i Michał Bartosz, z którym współpracował już w Cracovii i kadrze młodzieżowej, a nad formą bramkarzy będą pracować Andrzej Dawidziuk i Tomasz Kuszczak.

Trenerem przygotowania fizycznego będzie Remigiusz Rzepka, a analitykiem pozostanie Hubert Małowiejski, podobnie jak Jacek Jaroszewski lekarzem.

W sztabie pracować będą również m.in. analityk wideo i dietetyk oraz członek zarządu PZPN, a w przeszłości piłkarz Radosław Michalski.