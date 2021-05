Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosi dziś nazwiska piłkarzy na zgrupowanie w Opalenicy, którym biało-czerwoni 24 czerwca rozpoczną przygotowania do mistrzostw Europy. Śledźcie transmisję z konferencji selekcjonera razem z nami!

Paulo Sousa / Leszek Szymański / PAP

Portugalczyk, który w styczniu przejął zespół narodowy po Jerzym Brzęczku ogłosi dziś szerszą kadrę, a później ją ograniczy do 26 zawodników. Z powodu pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała, że kadry uczestników ME będą liczniejsze niż zwyczajowo, gdy składały się z 23 piłkarzy.

Zawodnicy wykluczeni przez kontuzje

Wiadomo natomiast, że Sousa nie będzie mógł liczyć na kilku piłkarzy mogących się znaleźć w kręgu jego zainteresowań. W ostatnich dniach kontuzje wykluczyły Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin i Arkadiusza Recę z Crotone, którzy grali już pod jego wodzą w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata. Wcześniej poważne urazy sprawiły, że szanse udziału w ME stracili Jacek Góralski i Krystian Bielik.



Zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy potrwa od 24 maja do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Od 9 czerwca bazą kadry będzie jeden z sopockich hoteli.



Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują trzy dni później meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.