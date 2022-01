Reprezentacja Iranu po raz szósty w historii awansowała na piłkarskie mistrzostwa świata. Przesądziła o tym czwartkowa wygrana Irańczyków w Teheranie 1-0 z Irakiem. 14 reprezentacji jest już pewnych udziału w mundialu w Katarze. Szansę w barażach ma jeszcze Polska.

Irańczycy świętują zwycięstwo i awans na mundial / PAP/EPA

Gola na wagę awansu Iranu strzelił gwiazdor FC Porto Mehdi Taremi. Iran zagra na mundialu po raz trzeci z rzędu, a łącznie szósty w historii.

Po siedmiu kolejkach grupy A piłkarze z tego kraju mają 19 punktów. Bardzo blisko awansu jest też Korea Południowa - w czwartek wygrała z Libanem 1-0 i zgromadziła już 17 punktów. Trzecie miejsce w sześciozespołowej grupie zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie (9).



To już decydujący etap eliminacji w Azji. W pierwszym etapie - po preeliminacjach z udziałem najniżej notowanych zespołów - uczestniczyło 40 narodowych drużyn tworzących osiem grup po pięć ekip. Rywalizacja była kilka razy zakłócana przed pandemię koronawirusa.



Do kolejnego etapu kwalifikacji przeszło 12 zespołów, tzn. zwycięzcy grup oraz cztery najlepsze z drugich pozycji. Utworzyły one dwie grupy po sześć ekip. Z tego grona cztery najlepsze (po dwie z obu grup) awansują bezpośrednio do mistrzostw świata. Drużyny z trzecich miejsc stoczą między sobą bój o prawo gry w barażu interkontynentalnym.

Kto zagra na mundialu?

Piłkarze Kataru, jako gospodarze, byli zwolnieni z eliminacji, a 13 innych zespołów już przez nie przebrnęło. Pierwsi w październiku dokonali tego Niemcy, a następni byli Duńczycy. W listopadzie awans zapewnili sobie Brazylijczycy i Argentyńczycy, a z Europy: Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria i Holandia.



Polacy zajęli drugie miejsce w swojej grupie, za Anglią, i o awans na mundial powalczą w marcu w dwustopniowych barażach. Najpierw zmierzą się w Moskwie z Rosją, a ewentualna wygrana da Biało-Czerwonym prawo gry o mundial ze Szwecją lub Czechami.



Dwóch ostatnich uczestników wyłonią w czerwcu baraże interkontynentalne z udziałem przedstawicieli Ameryki Południowej, Azji, Oceanii oraz strefy CONCACAF, czyli Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów.



Mistrzostwa w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia 2022.

Uczestnicy MŚ 2022 - 14 z 32:

gospodarz - Katar



strefa azjatycka (4,5 miejsca): Iran



strefa europejska (13): Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria, Holandia



strefa Ameryki Płd. (4,5 miejsca): Brazylia, Argentyna



strefa afrykańska (5 miejsc): ?



strefa CONCACAF (3,5 miejsca): ?



Oceania (0,5 miejsca): ?