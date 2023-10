Fani Manchesteru United przeżyli w niedzielne popołudnie kolejne upokorzenie. W derbowym starciu na Old Trafford "Czerwone Diałby" uległy 0:3 ekipie Manchesteru City. Bohaterem gości był niezawodny Erling Haaland.

Erling Haaland (z prawej) kontra Harry Maguire / Adam Vaughan / PAP/EPA

Erling Haaland zdobył dwie bramki i z 11 golami prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców.

Historyczny rzut karny Haalanda

Pierwszy raz do siatki trafił w 26. minucie z rzutu karnego. Była to pierwsza "jedenastka" podyktowana dla gości w historii 27 meczów tych zespołów na Old Trafford w Premier League.

Na 2:0 Haaland podwyższył "główką" w 49. minucie, po kapitalnej akcji gości i dośrodkowaniu Portugalczyka Bernardo Silvy.

Z kolei w 80. Norweg mógł próbować skompletować hat-tricka, ale zamiast tego podał piłkę do Phila Fodena, a Anglik wepchnął ją do pustej bramki, ustalając wynik spotkania.