Mistrz Polski Raków Częstochowa zgarnął najwięcej z ekstraklasowej kasy po sezonie 2022/23. Na konto Rakowa wpłynęło 27,63 mln zł. Ekstraklasa przeznaczyła dla 18 klubów 240 mln zł.

Piłkarze Rakowa mają powody do radości / Łukasz Gągulski / PAP

Jak podała Ekstraklasa, "lączne wypłaty dla 18 klubów uczestniczących w rozrywkach ligowych wyniosły ponad 240 mln zł w sezonie 2022/2023, czyli o 10 mln zł więcej niż zakładał początkowy budżet. Kluby otrzymały też z ligi ponad 2,5 mln zł w formie barterów. Dodatkowo, prawie 9 mln zł z wypracowanych środków ligowa spółka wypłaciła PZPN".

Mistrzowie Polski z Częstochowy otrzymali od Ekstraklasy największą nagrodę. Raków wzbogaci się o 27,63 mln zł.

Legia Warszawa otrzymała kwotę 26,46 mln zł, a Lech Poznań - 22,58 mln zł.

11 klubów spośród 18 uczestniczących w rozgrywkach minionego sezonu otrzymało wpłaty przekraczające 10 mln zł.

Kluby otrzymały pieniądze

Miniony sezon został już w pełni rozliczony, a wszystkie środki zostały klubom wypłacone - zapewnił Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA, w komunikacie spółki.

Zwiększona pula finansowa to efekt inicjatyw marketingowych uzgodnionych w ciągu roku, które przełożyły się na ligowy budżet. Dzięki decyzji rady nadzorczej mogliśmy te dodatkowe pieniądze wypłacić klubom. W najbliższych latach kwota do podziału skokowo wzrośnie, bo od lipca zacznie obowiązywać nowy, rekordowy kontrakt z CANAL+ o wartości 1,2 mld zł. Będzie on o 30 proc. większy od dotychczasowych umów z nadawcami. Należy jednak pamiętać, że na środki wypłacane klubom składają się także przychody z innych źródeł, w tym z umów sponsorskich - wyjaśnił Animucki.

/ Materiały prasowe

Jak Ekstraklasa rozdziela nagrody finansowe?

Jak przypomina Ekstraklasa, zgodnie z obowiązującym w sezonie 2022/23 modelem podziału ligowych pieniędzy, 44 proc. łącznej puli stanowiła kwota stała, w ramach której do każdego z klubów trafiło ok. 5,87 mln zł. Kolejnymi kluczowym kategoriami wypłat były wynik sportowy, czyli miejsce w bieżącym sezonie (18,5 proc. puli) oraz premia dla czterech drużyn reprezentujących Ekstraklasę w europejskich pucharach (14 proc.). W sezonie 2022/23 z tych tytułów Ekstraklasa rozdysponowała między klubu odpowiednio 44,4 mln zł i 33,6 mln zł. Najwyższe wypłaty w tych kategoriach trafiły do mistrza Polski, Rakowa Częstochowa.

W minionym sezonie w ramach kwoty stałej 18 mln zł otrzymały kluby z przeznaczeniem na finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży - po 1 mln zł każdy klub, a kolejne 6 mln zł zasiliło program Pro Junior System. Ta kwota została rozdzielona między siedem klubów Ekstraklasy, z czego najwięcej otrzymały Zagłębie Lubin (1,95 mln zł), Lech Poznań (1,35 mln zł) oraz Legia Warszawa (1,05 mln zł).

Ekstraklasa na szkolnie dzieci i młodzieży przeznacza środki pochodzące z kar Komisji Ligi, z których finansowane są programy w ramach projektu Akademie Klasy Ekstra. Na szkolenie dzieci i młodzieży trafiają też dedykowane na ten cel środki ze współpracy z PKO Bankiem Polskim, a także z licencji bukmacherskich. Pieniądze z obu tych źródeł zasilają wypłaty na kształcenie młodych piłkarskich talentów realizowane zarówno w ramach kwoty stałej, jak i programu Pro Junior System.

W ostatnim sezonie liga wypłaciła też 2,4 mln zł w ramach opłaty solidarnościowej, która została podzielona po równo między spadające z ligi Wisłę Płock, Lechię Gdańsk i Miedź Legnicę. W ramach nowego modelu podziału środków od kolejnego sezonu wypłaty w ramach tzw. parachute payment będą realizowane pod warunkiem, że klub uczestniczył w rozgrywkach Ekstraklasy przez co najmniej dwa sezony poprzedzające spadek.

Na ponad 2,5 mln zł świadczeń w formie barterów, które kluby otrzymały z ligi w minionym sezonie, złożyły się m.in. przekazane klubom piłki, statystki meczowe i fitnessowe (które są też niezwykle cenne w ocenie i kształceniu młodych zawodników), dostęp do rozwiązań ESSMA z zakresu bezpieczeństwa stadionowego czy użytkowanie mat antyśniegowych.