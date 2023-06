Broniący tytułu mistrzowskiego piłkarze Rakowa zagrają w Częstochowie z Jagiellonią Białystok w 1. kolejce sezonu 2023/24 ekstraklasy piłkarskiej. Zestaw par całych rozgrywek opublikowała Ekstraklasa S.A. Sezon rozpocznie się 21 lipca, a zakończy 25 maja 2024 roku.

Mistrzostwa Polski będzie bronił Raków Częstochowa / Łukasz Gągulski / PAP

Wszystkie kolejki zostaną rozegrane w terminach weekendowych - od piątku do poniedziałku.

Dokładne daty spotkań i godzin pierwszej serii spotkań mają być opublikowane 21 czerwca - po losowaniu 2. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

Rozgrywki zostaną zainaugurowane dwoma piątkowymi meczami z udziałem uczestników kwalifikacji Ligi Konferencji (Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin).

Zespoły, które awansowały w minionym sezonie do ekstraklasy, rozpoczną - na własną prośbę - sezon od meczów wyjazdowych. Ruch Chorzów zagra w Lubinie z Zagłębiem, Puszcza Niepołomice w Łodzi z Widzewem, zaś ŁKS Łódź pojedzie do Warszawy na mecz z wicemistrzem Polski, Legią. Pierwsze mecze ŁKS i Puszczy w roli gospodarzy będą w trzeciej kolejce, co da klubom dodatkową możliwość lepszego przygotowania się do sezonu, czy - jak w przypadku ŁKS - umożliwi przedsezonową wymianę murawy.

Ruch Chorzów rozpocznie sezon w Gliwicach, ale już od połowy października powinien grać na Stadionie Śląskim. Tam też zostaną rozegrane najbardziej hitowe mecze "Niebieskich", co da możliwość obejrzenia spotkań większej liczbie widzów.

W tym sezonie ułożenie terminarza rozgrywek Ekstraklasy z racji ponad 60 uwag otrzymanych od klubów było ciekawym zadaniem. Uwagi te dotyczyły imprez okolicznościowych, koncertów, które są zaplanowane na obiektach, a także wynikały z uwagi na renowację stadionów czy wymianę muraw. Doskonale rozumiemy sytuację drużyn, pomagamy im, szczególnie mając świadomość, że często organizacja takich imprez stanowi dodatkowy zysk dla klubów. W tym roku będziemy też otwierać kolejny nowy stadion w Ekstraklasie. Na inaugurację obiektu przy ul. Struga Radomiak zmierzy się z Cracovią - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.

Runda jesienna rozgrywek zakończy się 18 grudnia, ewentualnie 19 lub 20 grudnia odbędą się zaległe spotkania. Wznowienie rozgrywek po przerwie zimowej zaplanowano na 9 lutego 2024 roku. Ostatnia 34. kolejka zostanie rozegrana 25 maja.

Wszystkie kolejki tego sezonu zaplanowano na terminy weekendowe (od piątku do poniedziałku). Meczów w poniedziałki nie będzie w terminach poprzedzających spotkania reprezentacji i jesienne zmagania w Pucharze Polski.

Zestaw par 1. kolejki:

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

KGHM Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów

Korona Kielce - Śląsk Wrocław

Legia Warszawa - ŁKS Łódź

Piast Gliwice - Lech Poznań

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok

PGE FKS Stal Mielec - Cracovia

Warta Poznań - Pogoń Szczecin

Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice