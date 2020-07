Karol Linetty zdobył dwie bramki dla Sampdorii Genua, która wygrała u siebie ze SPAL Ferrara 3:0 w 30. kolejce ekstraklasy piłkarskiej Włoch. W Mediolanie Łukasz Skorupski obronił rzut karny, a jego Bologna niespodziewanie wygrała z Interem 2:1.

Karol Linetty i Andrea Bertolacci cieszący się po zdobyciu gola dla Sampdorii / SIMONE ARVEDA / PAP

Linetty nie strzelił gola w Serie A od 18 stycznia. W niedzielę w pierwszej połowie uczynił to dwukrotnie, powiększając swój dorobek w tym sezonie ligowym do czterech trafień.

Genueńczycy, w których składzie cały mecz rozegrał Bartosz Bereszyński (Linetty pozostał na boisku do 89. minuty), nie zmarnowali szansy, jaką było spotkanie z outsiderem rozgrywek i oddalili się od strefy spadkowej. W drużynie z Ferrary grał od początku Thiago Cionek, od 60. minuty Bartosz Salamon, a Arkadiusz Reca oglądał starcie z ławki rezerwowych.





Inter oddalił się od mistrzostwa

Łukasz Skorupski podczas meczu z Interem / ROBERTO BREGANI / PAP/EPA







Na stadionie San Siro Inter praktycznie pogrzebał swoje szanse włączenia się do walki o mistrzostwo Italii, a przyczynił się do tego Skorupski. W 61. minucie polski bramkarz obronił rzut karny wykonywany przez Lautaro Martineza i nie dał się zaskoczyć także przy dobitce Roberto Gagliardiniego. W pierwszej połowie nie miał jednak szans przy uderzeniu z kilku metrów reprezentanta Belgii Romelu Lukaku.



Drużyna z Bolonii zdobyła bramki w 74. i 80. minucie, a na listę strzelców wpisali się Gambijczycy Musa Juwara oraz Musa Barrow. Obie ekipy kończyły mecz w dziesiątkę, przy czym Inter nie wykorzystał 20 minut gry w przewadze liczebnej.



W tabeli Inter zachował trzecią lokatę, ale traci już 11 punktów do prowadzącego i broniącego tytułu Juventusu Turyn, który w sobotę, z Gianluigim Buffonem w bramce (rozegrał 648. mecz, bijąc rekord Serie A; Wojciech Szczęsny tym razem na ławce rezerwowych), pokonał w derbach drużynę Torino 4:1. Na drugim pozostało Lazio, które także w sobotę uległo Milanowi 0:3. Rzymianie tracą do lidera siedem punktów.



Atalanta z trzema punktami