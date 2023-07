Carlitos już po raz drugi w karierze rozstaje się z Legią Warszawa. Hiszpański napastnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Carlitos / Leszek Szymański / PAP

"Dziękujemy za grę w naszych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Gracias Carlitos!" - przekazała Legia w mediach społecznościowych.

W minionym sezonie 33-letni napastnik rozegrał 21 spotkań i strzelił jednego gola na boiskach ekstraklasy.

Była to jego druga przygoda z Legią, gdyż wcześniej reprezentował jej barwy w latach 2018-19, by później przenieść się do zespołu Al-Wahda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a stamtąd do Panathinaikosu Ateny.

Do Legii z kolei trafił z Wisły Kraków, w której grał w sezonie 2017/18 i został królem strzelców ekstraklasy z dorobkiem 24 trafień.