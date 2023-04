UEFA podjęła decyzję o zawieszeniu Bartosza Salamona na trzy miesiące - poinformował w oficjalnym komunikacie Lech Poznań. W tym czasie obrońca nie będzie mógł brać udziału w meczach oraz treningach. "Kolejorz" podkreślił, że odwoła się od tej decyzji.

Bartosz Salamon / Leszek Szymański / PAP

Przyczyną zawieszenia obrońcy Lecha Poznań i reprezentacji Polski jest wynik próbki A badania antydopingowego, przeprowadzonego u niego po meczu Ligi Konferencji ze szwedzkim Djurgårdens. Badanie wykazało obecność chlortalidonu.

Klub poinformował o tym we wtorek 4 kwietnia. Wyjaśniono, że chlortalidon to substancja stosowana w leczeniu nadciśnienia. Jak podkreślono, nie przynosi ona żadnej korzyści w "rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika".

"Badania antydopingowe są standardową procedurą przy każdym meczu pod patronatem UEFA. To pierwszy przypadek pozytywnego wyniku testu przy kilkudziesięciu testach, którym nasi zawodnicy byli poddani w ostatnich sezonach. Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech" - napisał klub.

"Zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy przekonani. Ma nasze pełne wsparcie. Gracz przy naszym udziale zgłasza się do organizacji antydopingowych z wnioskiem o ponowienie badania. Lech stosuje wszystkie procedury przewidziane przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Dlatego jako klub jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy" - podkreślono w komunikacie.

Sprawę w mediach społecznościowych komentował wówczas sam Bartosz Salamon.

"Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuje i zawsze konsultuję go z lekarzem Klubu" - przekazał zawodnik.

"Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy" - dodał.

Dziś przed południem klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że UEFA podjęła decyzję o zawieszeniu zawodnika na trzy miesiące.

"W czasie zawieszenia obrońca nie może brać udziału w meczach oraz treningach. Jako klub zdecydowaliśmy o odwołaniu się od tej decyzji" - poinformował Lech Poznań.