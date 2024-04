Piłkarze Realu Madryt wygrali na stadionie Santiago Bernabeu z Barceloną 3:2 w 32. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Robert Lewandowski grał w drużynie gości do 64. minuty. "Królewscy" powiększyli do 11 punktów przewagę nad drugą w tabeli "Dumą Katalonii" i są blisko mistrzostwa kraju.

Trener Barcelony Xavi Hernandez i Robert Lewandowski / Daniel Gonzalez / PAP/EPA

Oba zespoły - Real Madryt i FC Barcelona - przystąpiły do El Clasico w całkowicie odmiennych nastrojach. "Królewscy" awansowali w środę do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując w rzutach karnych broniący trofeum Manchester City. Natomiast Barcelona odpadła we wtorek w ćwierćfinale, przegrywając w roli gospodarza z Paris Saint-Germain aż 1:4.

La Liga to ostatnie rozgrywki, w których drużyna ze stolicy Katalonii występuje w tym sezonie. Puchar Hiszpanii zdobył niedawno Athletic Bilbao, po finałowym zwycięstwie nad Mallorcą w rzutach karnych.