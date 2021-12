Francuz Stephane Antiga oraz Włosi Alessandro Chiappini, Stefano Lavarini i Daniele Santarelli znaleźli się w wąskim gronie kandydatów do objęcia funkcji selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarek. Listę kandydatów przedstawił Polski Związek Piłki Siatkowej.

Antiga, Chiappini, Lavarini i Santarelli kandydatami na trenerów kadry siatkarek/ Zdj. ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Jednocześnie trwa procedura wyłaniania selekcjonera męskiej reprezentacji. Podczas zebrania zarządu PZPS zespół ds. rekomendacji zaproponował czterech trenerów-kandydatów do objęcia drużyny narodowej mężczyzn. Osoby te nie wyraziły zgody na ujawnienie ich nazwisk.



Do konkursu na selekcjonera polskich siatkarek zgłosiło się aż 24 kandydatów. Zespół ds. rekomendacji trenerów kadry kobiet pod przewodnictwem Aleksandry Jagieło rekomendował zarządowi do kolejnego etapu konkursu czterech szkoleniowców. W tym gronie znaleźli się Antiga, Chiappini, Lavarini i Santarelli.





Znane nazwiska

Stephane Antiga to postać świetnie znana w Polsce - były selekcjoner męskiej reprezentacji, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata. Obecnie jest opiekunem Developresu Bella Dolina Rzeszów. Chiappini od wielu lat pracuje w Polsce, prowadził m.in. Atom Trefl Sopot, PTPS Piła, a od 2019 pracuje w Legionovii. Był także trenerem reprezentacji Turcji i Słowenii.

Lavarini z kolei prowadzi czołowy włoski zespół Igor Gorgonzola Novara i kadrę Korei Południowej, z którą zajął czwarte miejsce na ostatnich igrzyskach olimpijskich. Z kolei Santarelli to szkoleniowiec najlepszej obecnie drużyny Starego Kontynentu - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, w której występuje Joanna Wołosz. Włoch niedawno zakończył pracę z chorwacką reprezentacją.



Dalsze rozmowy z kandydatami poprowadzi zespół negocjacyjny ds. wyboru szkoleniowca żeńskiej reprezentacji. W jego składzie znaleźli się m.in. Jagieło, Magdalena Śliwa, Sebastian Świderski, Marcin Chudzik i Piotr Makowski.

Poszukiwania selekcjonera męskiej reprezentacji

Równolegle będą prowadzone rozmowy z czwórką szkoleniowców, którzy zgłosili się do konkursu na selekcjonera męskiej reprezentacji. Negocjacje będzie prowadzić specjalny zespół, w którym także zasiądzie prezes Świderski oraz Krzysztof Felczak, Dariusz Jaworowski, Tomasz Paluch, Artur Popko, Mariusz Szyszko i Hubert Tomaszewski.



Podczas posiedzenia zarządu powołano trenerów kadr narodowych w siatkówce plażowej. Opiekunem żeńskiej będzie Damian Wojtasik, a męskiej - Grzegorz Klimek. Wybrano także trenera nowopowstałej kadry mężczyzn U22 - został nim Daniel Pliński.



Z kolei wiceprezes związku Artur Popko podczas zebrania przedstawił stan przygotowań do mistrzostw świata kobiet, które rozegrane zostaną w Polsce i Holandii na przełomie września i października 2022 roku.