Złoty medalista igrzysk olimpijskich z Tokio w chodzie sportowym Dawid Tomala rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Polak w poniedziałek wyrusza na zgrupowanie do Portugalii, gdzie będzie przygotowywał się do drużynowych mistrzostw świata w chodzie, które odbędą się na początku marca. To będzie pierwszy poważny sprawdzian na 35 kilometrów. To nowy dystans, z którym na zawodach jeszcze się nie mierzyłem – przyznaje Dawid Tomala. Lekkoatleta przeszedł niedawno przeszkolenie wojskowe, dzięki któremu może dostać się do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. O pójściu w kamasze i przygotowaniach do startów, a także o roli ambasadora Stadionu Śląskiego z Dawidem Tomalą rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

