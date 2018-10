​Szwedzki napastnik Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic wkrótce może podjąć rozmowy na temat gry w Milanie - przekazał agent piłkarza Mino Raiola. Ibrahimovic, który występował w tym klubie w latach 2010-12, miałby pomóc zespołowi w awansie do Ligi Mistrzów.

Zwolennikiem sprowadzenia Szweda, który w latach 2010-12 strzelił 42 gole dla Milanu, ma być dyrektor klubu Leonardo.

Zlatan i Leonardo darzą się wielkim szacunkiem. W Mediolanie Zlatan przeżył cudowne chwile i zostawił tam kawałek swojego serca. W tej chwili transfer jest niemożliwy, ale jesteśmy gotowi podjąć rozmowy. W końcu Milanem zarządzają normalni ludzie, a właściciele klubu są wiarygodni - powiedział Raiola.



37-letni piłkarz karierę rozpoczynał w Malmoe, w którym występował w latach 1999-2001. Ze szwedzkiego klubu został sprzedany do Ajaxu Amsterdam, w którym pozostał do 2004 roku. Później grał w Juventusie Turyn (2004-2006), Interze Mediolan (2006-2009), Barcelonie (2009-2011), Milanie (2010-2012, pierwszy sezon na zasadzie wypożyczenia z Barcelony), Paris Saint-Germain (2012-2016) i Manchesterze United (2016-2018), skąd w marcu 2018 przeszedł do Los Angeles Galaxy.



