Najbliższy tydzień w świecie polskiego sportu będzie zdominowany przez wybory nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. O to stanowisko ubiega się dwóch kandydatów – Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. O awans do fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji powalczą Legia i Raków, a polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w mistrzostwach Europy.

Marek Koźmiński / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W środę dowiemy się, kto zastąpi na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Kandydatów jest dwóch - Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Obaj do tej pory pełnili funkcje wiceprezesów w PZPN. Kulesza był także w przeszłości prezesem Jagielloni Białystok. Z kuluarowych rozmów wynika, że to właśnie on w środę wygra. Kuleszy udało się zdobyć głosy głównie szefów klubów, a także części prezes wojewódzkich związków.

W czwartek czekają nas mecze Rakowa i Legii w eliminacjach europejskich pucharów. Zespół z Częstochowy, który jest rewelacją eliminacji Ligi Konferencji, podejmie w Bielsku Białej Belgijski Gent. W poprzedniej rundzie po dogrywce zespół Marka Papszuna po dogrywce wyeliminował Rubin Kazań. Mistrzowie Polski zaś w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się zaś ze Slavią Praga. To właśnie zespół z Czech, który w poprzednich sezonach grał m.in.: w ćwierćfinale Ligi Europy, jest faworytem tego starcia.

W środę rozpoczął się mistrzostwa Europy siatkarek. Impreza będzie rozgrywana w 4 krajach - Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Polki będą rozgrywały swoje mecze w Płowdiw w Bułgarii i już w czwartek zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Poprzednie mistrzostwa Europy nasze reprezentantki zakończyły na 4 miejscu.

Kalendarz żeńskiej reprezentacji Polski kobiet w CEV Mistrzostwach Europy 2021

19 sierpnia, 19.30 Niemcy

20 sierpnia, 19.30 Grecja

21 sierpnia, 16.30 Czechy

23 sierpnia, 19.30 Hiszpania

25 sierpnia, 19.30 Bułgaria

Spotkania 1/8 finału zaplanowane są 28, 29 i 30 sierpnia. Ćwierćfinały 31 sierpnia i 1 września. Te fazy odbędą się Bułgarii i Serbii. Potyczki półfinałowe oraz o medale rozegrane zostaną w Belgradzie.