Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki wybrał skład, w jakim polskie siatkarki zagrają na mistrzostwach Europy. W kadrze znalazło się 14 zawodniczek. Wśród nich zabrakło m.in. Agnieszki Kąkolewskiej, która jeszcze niedawno była panią kapitan naszej reprezentacji. Pierwszy mecz mistrzostw Europy nasze siatkarki rozegrają 19 sierpnia z Niemkami.

Już wcześniej było wiadomo, że w reprezentacji na mistrzostwach Europy nie wystąpi Joanna Wołosz. Rozgrywająca wyjaśniała, że z powodów osobistych i zdrowotnych chce opuścić sezon w kadrze, by w najbliższych latach móc jeszcze występować na najwyższym poziomie. Wśród 14 zawodniczek, które pojadą na siatkarskie Euro do Bułgarii, nie ma również Agnieszki Kąkolewskiej. To decyzja Jacka Nawrockiego. W składzie znalazła się za to Marta Pol. Selekcjoner kadry zdecydował, że na turniej pojadą dwie rozgrywające, są to: Julia Nowicka i Katarzyna Wenerska.

Powołanie otrzymały również kluczowe zawodniczki: Malwina Samrzek, Magdalena Stysiak, Martyna Grajber oraz doświadczona Zuzanna Efimienko-Młotkowska.

Zgodnie z regułami CEV szkoleniowcy mogą dokonywać korekt w składach na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Mistrzostwa odbędą się w Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Polki fazę grupową zagrają w bułgarskim Płowdiw. Polki zgrupowanie przed turniejem rozpoczną 12 sierpnia.

Skład reprezentacji Polski kobiet na zgrupowanie przed CEV Mistrzostwami Europy 2021

Klaudia Alagierska - środkowa

Martyna Czyrniańska - przyjmująca

Zuzanna Efimienko-Młotkowska - środkowa

Monika Fedusio - przyjmująca

Zuzanna Górecka - przyjmująca

Martyna Grajber - przyjmująca

Monika Jagła - libero

Martyna Łukasik - przyjmująca / atakująca

Julia Nowicka - rozgrywająca

Marta Pol - środkowa

Malwina Smarzek - atakująca

Maria Stenzel - libero

Magdalena Stysiak - przyjmująca / atakująca

Katarzyna Wenerska - rozgrywająca

Sztab trenerski i medyczny

Jacek Nawrocki - trener

Waldemar Kawka - asystent trenera

Przemysław Kawka - trener współpracujący

Radosław Wodziński - trener współpracujący

Łukasz Zarębkiewicz - trener przygotowania motorycznego

Artur Pacek - trener przygotowania fizycznego

Krzysztof Zając - lekarz

Łukasz Witczak - fizjoterapeuta

Bartosz Hołobut - fizjoterapeuta

Kalendarz żeńskiej reprezentacji Polski kobiet w CEV Mistrzostwach Europy 2021

19 sierpnia, 19:30 Niemcy

20 sierpnia, 19:30 Grecja

21 sierpnia, 16:30 Czechy

23 sierpnia, 19:30 Hiszpania

25 sierpnia, 19:30 Bułgaria

Spotkania 1/8 finału zaplanowane są 28, 29 i 30 sierpnia. Ćwierćfinały 31 sierpnia i 1 września. Te fazy odbędą się Bułgarii i Serbii. Potyczki półfinałowe oraz o medale rozegrane zostaną w Belgradzie.