5 września na Stadionie Śląskim odbędzie się już po raz 12. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Dla kibiców będzie to okazja do zobaczenia na żywo naszych medalistów olimpijskich, w tym m.in.: kobiecej sztafety 4 x 400 m. W czasie imprezy swój ostatni rzut w karierze odda dyskobol Piotr Małachowski. Bardzo ciekawie zapowiada się również pojedynek młociarzy - złotego medalisty z Tokio Wojciech Nowickiego i zdobywcy brązowego krążka Pawła Fajdka. "Rozmawialiśmy nawet o tych zawodach i Wojtek bardzo poważnie podchodzi do tematu" – mówił Paweł Fajdek, O Memoriale Kamili Skolimowskiej rozmawiał z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

