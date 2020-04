Tenisowy świat ze smutkiem zareagował na decyzję o odwołaniu z powodu koronowirusa wielkoszlemowego Wimbledonu. "Jestem zszokowana" - napisała na Twitterze jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii Amerykanka Serena Williams.

Serena Williams / LUKAS COCH /

Odwołanie Wimbledonu oznacza, że z kalendarza ATP i WTA został skreślony cały sezon na trawie. Pierwotnie turniej wielkoszlemowy w Londynie miał się odbyć między 29 czerwca a 12 lipca. Odwołano go po raz pierwszy od 75 lat. Powodem jest szerząca się na świecie epidemia koronawirusa, który zainfekował już prawie milion osób.

Jestem zdruzgotany, ale na pierwszym miejscu zdrowie i rodzina - napisał na Twitterze Szwajcar Roger Federer, specjalista od nawierzchni trawiastej, ośmiokrotny triumfator Wimbledonu.



Boris Becker, były wybitny niemiecki tenisista zwrócił uwagę na inny problem: Jest nim właśnie nawierzchnia, która może być gotowa wyłącznie latem i w innych miesiącach będzie trudna do przygotowania. Abstrahując od tego, że potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby można było na niej grać. French Open czy US Open można grać praktycznie w dowolnym terminie, ale na trawie tylko latem - podkreślił.



Obrończyni tytułu Rumunka Simona Halep przyznała, że teraz jest jej zwyczajnie smutno. Zeszłoroczny finał nadal jest w moim sercu. To był jeden z najlepszych dni mojego życia. Ale w tej chwili walczymy z czymś znacznie ważniejszym, a ja wierzę, że Wimbledon jeszcze wróci. Muszę po prostu dłużej poczekać na obronę trofeum - oceniła.



Czeska tenisistka, dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu Petra Kvitova skomentowała: To zdecydowanie trudna do zaakceptowania decyzja. To nie jest tylko dla mnie szczególny turniej. To jest część tenisowej historii. Będę tęsknić za grą na tej pięknej trawie i ubraniem się na biało, ale wszyscy wiemy, że ta decyzja jest dla naszego dobra. I może nawet bardziej docenimy kolejną edycję.



Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber żałuje, że nie będzie miała okazji zaprezentować się przed własną publicznością w Berlinie i Bad Homburg. Jest mi bardzo przykro, że cały sezon na trawie został odwołany. To dla mnie trudna do przełknięcia decyzja, bo miałam nadzieję na spotkanie ze wspaniałymi kibicami - napisała.



Finalista z 2018 roku Kevin Anderson z RPA przypomniał z kolei: Mam wspaniałe wspomnienia z Wimbledonu. Ale w tej chwili najważniejszą rzeczą jest skupienie się na walce z pandemią. Musimy zostać w domu.



Epidemia koronawirusa sparaliżowała cały świat. Według ostatnich danych zarażonych jest ponad 918 tys. osób, a ponad 46 tys. zmarło.